Corte de ruta y plenario de Secretarios Generales en San Javier

( FUENTE SITRAM DE CERES) También meses atrás no se les renovó contratos de servicios a empleados de varios años de servicio y se redujo a 4 hs. de trabajo a los contratados vigentes. Así mismo se adeudan aportes sindicales al Asoem San Javier. Sitram de Ceres en apoyo solidario hace presencia con 4 miembros de su Comisión Directiva.

Agotadas las acciones gremiales en el orden local y departamental, el plenario de Secretarios Generales resolvió facultar a la mesa de Festram para que determine las acciones gremiales en el orden provincial. Convencidos que la solución al conflicto debe provenir del sector político y atento a que la Intendente y el senador se encuentran pasivos a la situación reinante, se buscará que el gobierno de Pullaro ponga atención y aporte los dineros suficientes para pagarles a los trabajadores.

Ayer Pullaro sobrevoló la región en helicóptero, pero en ningún momento bajó a interiorizarse de la problemática.

No se descarta que las acciones gremiales provinciales vengan de la mano de un paro provincial qué también servirá de alerta para anticipar conflictos en otras localidades.