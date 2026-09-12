Michlig y González entregaron aportes provinciales para obras trascendentales para la Comunidad de Arrufó

El senador provincial Felipe Michlig, junto al diputado provincial Marcelo González, visitaron la Comuna de Arrufó, donde fueron recibidos por el presidente comunal Cristian Piumatti y miembros de la Comisión Comunal. En la oportunidad, entregaron un aporte correspondiente a Obras Menores 2026 por $98.346.662,28, destinado a la ejecución de cordón cuneta y estabilizado granular en el sector suroeste de la localidad.

Tras la entrega, las autoridades recorrieron el sector donde se ejecutarán las obras, que permitirán mejorar la infraestructura urbana, la conectividad y las condiciones de circulación de los vecinos. De las actividades también participó Hugo Cortés.

Una intervención integral para el sector suroeste

Piumatti agradeció las gestiones realizadas para agilizar la llegada de los recursos y explicó que la obra permitirá avanzar con el cordón cuneta y el estabilizado granular en el sector ubicado desde la parroquia hacia el sur.

Asimismo, destacó que estos trabajos se complementarán con la obra de evacuación de excesos pluviales, cuyo financiamiento provincial asciende a $191.513.723,48, gestionado ante la Secretaría de Recursos Hídricos, de los cuales la Comuna ya recibió el pasado viernes un primer desembolso de $100 millones. El saldo de $91.513.723,48 será transferido contra la certificación del primer desembolso.

Proyecto Integral

El proyecto hídrico contempla la ejecución de 134 metros de revestimiento de canal con tapa, de 120 cm de ancho y 80 centímetros de altura; 2 bocas de tormenta tipo BT1; 445,53 metros de cordón cuneta de hormigón H-21, con base de 70 centímetros y 15 centímetros de espesor; 2 triángulos y curvas en ochava de hormigón H-21, y 21 metros de badén de hormigón H-25, de 20 centímetros de espesor.

De esta manera, ambas intervenciones representan una inversión conjunta cercana a los $290 millones, destinada a fortalecer la infraestructura urbana, mejorar el escurrimiento de los excedentes pluviales y avanzar en la urbanización del sector suroeste de Arrufó.

“Esto genera trabajo y mejora la calidad de vida”

El senador Felipe Michlig señaló que el aporte de Obras Menores se concreta en nombre del Gobierno de la Provincia, del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, y destacó la importancia de dar respuestas concretas a las necesidades planteadas por las autoridades locales.

“Venimos en nombre del Gobierno de la Provincia, en nombre del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Gobierno, Fabián Bastía, a entregar este aporte de Obras Menores que Cristian nos había solicitado que agilicemos”, expresó.

Asimismo, destacó la importancia de la obra de evacuación de excesos pluviales y de la articulación de ambos proyectos para brindar una solución integral a las necesidades de infraestructura del sector.

“Esto genera trabajo para mucha gente, mejoras en la calidad de vida de los arrufeños y también respuestas a todas las gestiones del presidente comunal”, remarcó.

Finalmente, Michlig valoró especialmente el trabajo de Piumatti y de la Comisión Comunal por la prolijidad administrativa y el seguimiento de los expedientes, destacando que la correcta rendición de los fondos de Obras Menores 2025 permitió avanzar con la nueva asignación correspondiente a 2026.

Por su parte, el diputado Marcelo González resaltó el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, la Legislatura y la Comuna para concretar obras que mejoran la infraestructura de las localidades del departamento San Cristóbal.