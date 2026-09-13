El senador Michlig y el ministro Puccini participaron de la inauguración de la 15ª ExpoFeria Regional

El senador provincial Felipe Michlig y el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, participaron este viernes de la inauguración de la 15ª ExpoFeria Regional San Guillermo, que se desarrolla en el Parque Municipal Alfonsina Storni.

El acto contó con la presencia de la presidenta del Centro Comercial, Industrial y Agropecuario, Mariana Riberi; la intendenta de San Guillermo, Romina López; el director nacional de Lechería, Sebastián Alconada; el director provincial de Lechería, Carlos De Lorenzi; el diputado provincial Marcelo González; el presidente de FECECO, Jorge Chabrando, además de intendentes, presidentes comunales, concejales, autoridades de localidades vecinas, representantes de instituciones, entidades comerciales, expositores y medios de comunicación de toda la región.

Más de 100 expositores

La tradicional muestra es organizada por el Centro Comercial, Industrial y Agropecuario de San Guillermo y reúne en esta edición a más de 100 expositores de los sectores agroindustrial, comercial y de servicios.

Durante el acto central también se entregaron declaratorias de interés de ambas Cámaras legislativas, se habilitó un nuevo espacio del Parque Municipal Alfonsina Storni y se dieron a conocer distintos beneficios gubernamentales para empresas, comercios y productores.

“Una muestra que refleja la fuerza productiva de nuestra región”

Durante el acto, Mariana Riberi destacó el crecimiento de la ExpoFeria y el trabajo conjunto que permite sostener una muestra que ya cuenta con 15 ediciones. En ese sentido, invitó a recorrerla con la misma capacidad de asombro de la infancia y puso en valor el compromiso de las instituciones, comercios, empresas y expositores que hacen posible cada edición.

Por su parte, Romina López remarcó el carácter regional de la ExpoFeria y agradeció especialmente el acompañamiento del Gobierno provincial, del ministro Puccini, del senador Michlig y del diputado González para concretar esta nueva edición.

“Herramientas para acompañar al sector productivo”

El ministro Gustavo Puccini resaltó el trabajo desarrollado junto al Centro Comercial, Industrial y Agropecuario y señaló que el acompañamiento provincial no se limita a la presencia institucional, sino que busca generar vínculos, reuniones, rondas de negocios y herramientas concretas para productores, comercios y empresas.

En ese marco, destacó que durante este año la Provincia puso a disposición $215.000 millones en financiamiento, a través de bancos públicos y privados, con recursos provinciales destinados a reducir las tasas de interés.

También hizo referencia al acuerdo con el Mercado Argentino de Valores, que permite a comercios, pymes, empresas y productores acceder a financiamiento para capital de trabajo, con una bonificación adicional de la tasa por parte del Gobierno provincial.

Puccini destacó además el impacto de las herramientas de alivio fiscal implementadas por la Provincia: 5.684 empresas santafesinas ya hicieron uso de estos beneficios, que representan $46.000 millones que dejaron de ingresar a las arcas provinciales y permanecieron en el sector productivo.

“El departamento San Cristóbal tiene una enorme potencia productiva”

A su turno, Michlig trasladó el saludo del gobernador Maximiliano Pullaro y destacó la importancia de volver a participar de una ExpoFeria que nació hace más de 30 años y que, según recordó, desde sus comienzos tuvo como objetivo mostrar “lo que nosotros representamos, lo que somos: la potencia productiva del interior”.

“Tenemos que trabajar en conjunto y entender que el desarrollo se construye entre lo público y lo privado”, sostuvo Michlig, quien remarcó la necesidad de que el Estado genere las condiciones y la infraestructura necesarias para que los sectores productivos puedan invertir, agregar valor y generar empleo.

En ese sentido, destacó el acompañamiento del Gobierno de Provincial que conduce Maximiliano Pullaro y las inversiones que se vienen realizando en infraestructura productiva, entre ellas las obras vinculadas al Gasoducto Lechero, que permitirá mejorar las condiciones de competitividad de empresas y emprendimientos de la región.

Declaratorias de interés y nuevo espacio recreativo

Luego del corte de cintas, el senador Michlig y el diputado Marcelo González hicieron entrega de las declaratorias de interés de ambas Cámaras de la Legislatura de Santa Fe, en reconocimiento a la realización de esta tradicional muestra regional.

Posteriormente, las autoridades recorrieron los distintos espacios de la ExpoFeria y dialogaron con expositores y representantes de los sectores productivos, comerciales y de servicios.

Finalmente, participaron de la habilitación de un nuevo espacio del Parque Municipal Alfonsina Storni: el Parque Infantil “Don Lorenzo Boscarol”, que se incorpora a la infraestructura recreativa de la ciudad.