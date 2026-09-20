Allanamientos por venta de drogas en Suardi y Ceres

En la causa Interviene la Dra. Hemilce Fissore.

Operativos en Ceres y Suardi

La División Microtráfico y Operativa, llevó adelante las medidas durante este 19 de septiembre.

En un domicilio de calle Belgrano al 40, en Suardi, se secuestraron cuatro teléfonos celulares, $259.000 en efectivo y nueve envoltorios de cocaína, con un peso total de 48,3 gramos. En el lugar fueron detenidos T. S. R. y D. E. G., mientras que C. L. R. fue notificada de la causa por tenencia simple de estupefacientes.

En otro domicilio de calle Blanco al 400, también en Suardi, se secuestraron un teléfono celular y un automóvil Fiat Cronos. En el lugar fue detenido S. R. G., alias “Lechuga”.

Finalmente, en un domicilio de calle Lamadrid al 500, en Ceres, se secuestró un teléfono celular. El morador, M. D. G., no se encontraba en el lugar y registra un pedido de detención vigente.

Los tres detenidos fueron trasladados a las correspondientes alcaldías y quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.