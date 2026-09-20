La partera que robaba y vendía bebés en Rosario

(FUENTE ROSARIO 12) Una ex partera que desempeñó su tarea en el Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario fue imputada por vender a una beba nacida en 1970 en ese centro de salud municipal y suprimir su identidad por más de medio siglo, mientras se investigan otros seis casos, entre ellos el de una mujer anotada como su propia hija, a quien la fiscal federal Soledad García solicitó la realización de una prueba de ADN en forma compulsiva. “Ella ofrecía esos bebés por un precio de dinero y los entregó a otras personas”, dijo este viernes la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) en rueda de prensa.

“Nosotros hemos imputado por ahora un solo hecho pero la hipótesis de la Fiscalía es más amplia”, abundó García en la puerta de los tribunales federales ubicados en bulevar Oroño. En la audiencia de imputación, realizada el último miércoles, fue más tajante al afirmar que el robo de bebés se realizó “de manera sistemática entre 1968 y 1980”, cuando la trabajadora de la salud pública municipal “separaba bebés de sus madres biológicas y los entregaba por dinero”.

Una vieja conocida

Los casos no judicializados atribuidos a la obstetra figuran en grupos de búsqueda de identidad por casos de apropiación y entregas irregulares entre los años 60 y los 80. La imputación de esta semana es la primera que llega a los estrados judiciales.

El nombre de la partera es conocido en los corrillos de quienes buscan conocer su verdadera identidad, sin embargo no habían llegado a los Tribunales.

La fiscal sostuvo que “hay al menos otras seis víctimas, todas denunciaron tener suprimida su identidad”, aunque esos casos aún no fueron corroborados mediante un examen de ADN. Sí ocurrió eso en la primera denuncia, por un parto de una bebé en 1970, que tramita en la Justicia Federal bajo el viejo Código Procesal Penal.

En 1970 la imputada habría confeccionado un certificado de nacimiento en el que consignó datos falsos sobre la filiación de una beba. En particular, se le atribuyó haber certificado que E.A.Q. y A.T.B. -ambos ya fallecidos- eran los padres biológicos de la niña, quien fue inscripta en el Registro Civil como C.E.M.Q.

El principal delito por el que se acusa a la mujer, que hoy tiene 88 años, es supresión de identidad, que no prescribe por paso del tiempo -como otras figuras penales- porque se sigue cometiendo mientras se mantenga la supresión de la víctima.

La sombra de la dictadura

García explicó que, hasta el momento, la única persona involucrada en la causa es la ex partera y que no existen indicios de una participación institucional del hospital de zona sur. Consultada por Rosario|12 acerca de que el período investigado incluye casi la totalidad de la última dictadura -en la que se probó judicialmente un plan sistemático de robo de bebés y cambios de identidad-, la fiscal dijo que entrecruzó los datos de las denuncias existentes con la Unidad de Lesa Humanidad y hasta el momento esa tarea resultó negativa en cuanto a personas desaparecidas por el terrorismo de Estado.

En la acusación, la representante del MPF le atribuyó a la mujer haber confeccionado, cuando se desempeñaba como partera del Roque Sáenz Peña, un certificado de nacimiento en el que volcó datos falsos sobre los padres biológicos de una beba registrada como nacida en 1970.

La pesquisa analiza, además, denuncias de otras cinco víctimas, una de ellas criada como hija de la propia imputada, identificada por sus iniciales como D.E.V. y conocida con el apodo de “Dolly”, sobre la cual se ordenó la extracción compulsiva de ADN para determinar si existe o no un vínculo biológico. La imputación fue formulada por la fiscal García en una audiencia ante el juez de Garantías, Eduardo Rodrigues Da Cruz.

La investigación

La causa se inició por una persona que tenía dudas acerca de su verdadera identidad, quien presentó una denuncia ante la Justicia Federal de Rosario. Nacida en 1970 en el Hospital Roque Sáenz Peña, la prueba de ADN dio negativa con quien crecía que era su madre biológica. Ese es el caso por el cual fue acusada por los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una menor de diez años y por falsedad ideológica de instrumento público la partera de 88 años.

Por las búsquedas y grupos en redes sociales que comparten las personas con dudas sobre su identidad, otras seis personas se acercaron a la Fiscalía y expusieron sus situaciones. El denominador común, dijo García, es que en todos los casos intervino la misma trabajadora de la salud como partera y en el mismo hospital. Esos hechos ocurrieron entre 1968 y 1980, detalló.

“Tienen como coincidencia que es la misma partera. Todos, a partir de diferentes circunstancias personales, han dudado de su identidad y los llevó también a ellos a juntarse y finalmente a hacer la denuncia penal. Es donde nosotros empezamos a intervenir”, dijo García.

“Efectivamente, atento a que teníamos en un caso en particular ya la prueba más específica, que es el ADN negativo, que ya excluye el vínculo biológico, con las personas que figuran en el acta de nacimiento pudimos avanzar con la primera imputación”, abundó la fiscal.

En esa línea, explicó que “con las otras seguimos igualmente con los elementos probatorios. Ella es una persona que era partera y que trabajaba también en el hospital Roque Sáenz Peña. Desde la Fiscalía nos parece sumamente importante esto porque las personas están en búsqueda de su identidad al día de hoy”.

Durante la audiencia, la defensa de la mujer planteó la prescripción de la acción penal, pero el juez Rodrigues Da Cruz la rechazó y tuvo por formalizada la investigación. Además, consideró que se trata de un delito continuado y sostuvo que sus efectos se mantienen mientras no se establezca la identidad de las víctimas.

El Área Investigación y Litigio de Casos Complejos, de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas de la Unidad Fiscal Rosario, puso a disposición el correo electrónico [email protected] para quienes puedan aportar información vinculada con los hechos investigados o requieran asistencia.