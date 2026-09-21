La Provincia transfiere fondos a Suardi para forestación y el cuidado del medio ambiente.

La Municipalidad de Suardi recibirá un aporte no reintegrable de 10 millones de pesos destinado a la “forestación y jardinería de los barrios más nuevos”, en el marco del programa provincial “Plantar para el Futuro”, impulsado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe (RES. 185/2026).

El representante departamental al momento de agradecer al ministro del área Enrique E. Estévez y al secretario de Biodiversidad Alejandro Luciani, detalló que “apuntamos a generar beneficios ambientales a corto, mediano y largo plazo, contribuyendo a la mitigación del cambio climático, la recuperación del arbolado público y la mejora de la biodiversidad, para lo cual es importante que los gobiernos locales tengan planificación y presente los proyectos correspondeintes”.

Un programa orientado al cuidado ambiental

El aporte forma parte del programa “Plantar para el Futuro”, una iniciativa provincial que busca promover la forestación urbana, periurbana y rural mediante la incorporación de árboles y especies nativas.

En tal sentido, Gastaldi señaló que “de acuerdo al proyecto que presentamos desde la municipalidad de Suardi los fondos serán utilizados para la compra de ejemplares arbóreos, con el objetivo de fortalecer la forestación en el ejido urbano, principalmente en los barrios más nuevos, contribuyendo al cuidado ambiental en la localidad”.

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Alejandro Luciani destacó que “este tipo de acciones también permite fortalecer espacios verdes y fomentar prácticas sustentables en municipios y comunas de toda la provincia”.

Según establece la resolución provincial, el municipio contará con un plazo máximo de 90 días corridos para concretar las adquisiciones y ejecutar las mejoras previstas dentro del programa.