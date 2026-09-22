El Gobierno Provincial avanza con obras claves en Laguna La Verde

En la Laguna La Verde, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro continúa avanzando en la construcción de un azud nivelador de 250 metros de extensión, con el objetivo de controlar el drenaje aguas abajo. El proyecto incluye, además, un nuevo paseo costanero. Para ello, la Provincia realiza una inversión que supera los 2.737 millones de pesos.

En el marco de los pronósticos que anticipan la llegada del fenómeno de “El Niño”, el Gobierno Provincial sigue apostando por el desarrollo de infraestructura hídrica en el norte santafesino y comenzó con los trabajos de excavación para la construcción de un azud nivelador en Huanqueros, departamento San Cristóbal.

35 intervenciones en el departamento San Cristóbal

Sobre la importancia del proyecto en la Laguna La Verde, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico destacó que “con la decisión de Maximiliano Pullaro llevamos a cabo más de 35 intervenciones en el departamento San Cristóbal. Esta obra en particular, nos permite proteger a la localidad regulando los niveles de la laguna y, además, con la construcción del paseo costanero buscamos fortalecer el turismo en la región’’.

La construcción del azud nivelador abarca 250 metros de extensión y permitirá asegurar un drenaje controlado hacia aguas abajo, disipar la energía de los excedentes hídricos y regular los niveles de cota de la laguna.

“Estamos cumpliendo con todo lo que prometimos».

Por su parte, el senador Felipe Michlig destacó que “estamos cumpliendo con todo lo que prometimos. con una inversión histórica que se está realizando en estos dos años y medio desde el Gobierno Provincial, ante un panorama económico nacional, adverso y complejo».

“Estamos muy agradecidos al gobernador Pullaro y a todo el equipo de obras públicas que conduce el ministro Enrico por la planificación de estas obras”, señaló Michlig, quien también puso de relieve «la importancia de avanzar con el proyecto de la nueva planta campamentil, pensado para recibir contingentes educativos y sociales, fortaleciendo el perfil recreativo y turístico de la Laguna La Verde. La intervención permitirá mejorar las condiciones del lugar y generar un espacio de recreación para los vecinos y visitantes de toda la región».

Respecto a la dinámica de la región, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolas Mijich, explicó que “la Laguna La verde recibe aportes de las lagunas La Dentuda, Palo Negro y La Cabral a través de los canales La Jovencita y el Principal N° 3, por lo que esta obra nos va a permitir mantener una cota controlada para la seguridad de los vecinos de Huanqueros y el área productiva que abarca la cuenca’’.

El Gobierno Provincial refuerza la seguridad hídrica en San Cristóbal

Al mismo tiempo, el senador Michlig recordó que la gestión del gobernador Pullaro intensifica los trabajos en materia hídrica ante la llegada del fenómeno de “El Niño”: en San Cristóbal lleva realizadas más de 35 intervenciones y la limpieza 260 kilómetros de canales.

Además, dentro del plan de recuperación hidráulica del sistema de canales troncales en el centro de la provincia, el Ministerio de Obras Públicas interviene 352 kilómetros de canales troncales, en el departamento San Cristóbal el Gobierno Provincial va a trabajar en los canales de Las Avispas, los canales Secundario N°3 y los Principales N°2 y N°4.

En este marco, la Provincia interviene 933 km. de canalizaciones en todo el territorio santafesino con el objetivo de asegurar un escurrimiento más rápido de los excedentes hídricos y mitigar los posibles impactos del fenómeno de “El Niño’’.