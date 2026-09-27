Cerraron los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que fueron los más convocantes de la historia: participaron 3.5 millones de personas

Este sábado a la tarde el gobernador Maximiliano Pullaro, y el presidente de Odesur, Mario Moccia, encabezaron la ceremonia de cierre de los Juegos Suramericanos 2026, en un acto multitudinario realizado en el Parque del Sur de la capital provincial, donde estuvo montado el Fan Fest durante las dos semanas del evento.

Durante 15 días, deportistas de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela compitieron por las medallas en escenarios distribuidos en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela. Más de 4.000 atletas de 15 países compitieron en 43 deportes y 60 disciplinas. Además, se presentaron 90 bandas musicales en cada uno de los Fan Fest.

En sus palabras de cierre, Pullaro, acompañado por la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia, destacó que “fueron momentos maravillosos los que vivimos. Vi a mi provincia feliz, disfrutar y cómo le abrimos los brazos al resto de la Argentina y del mundo. Dejamos un ejemplo único: la Provincia de Santa Fe es la capital del deporte en el orden nacional”.

“Quiero agradecerle a cada deportista, a cada equipo, a cada uno de los voluntarios, a cada uno de los hombres y mujeres de la fuerza de seguridad, a cada uno de los profesores que trajeron a sus alumnos y a cada uno de ustedes que participaron. Esta provincia, que tiene tantos talentos artísticos, deportivos y culturales, hoy se pone de pie porque somos mucho más fuertes que quienes nos quisieron poner de rodillas. Viva la Provincia Invencible de Santa Fe, viva la República Argentina”, concluyó.

Los Juegos más convocantes

Por su parte, Moccia agradeció al “gobernador, a todas las autoridades y equipos de trabajo por todo lo que nos han brindado en estos días. Hoy despedimos una gran competencia, pero también celebramos todo lo que el deporte puede construir: encuentro, esfuerzos, respeto y amistad entre nuestros pueblos. Durante estos días, la Provincia de Santa Fe fue el punto de encuentro de Suramérica”.

Por último, el presidente de Odesur agradeció “al público". “Han sido anfitriones excepcionales y han convertido a estos Juegos Suramericanos 2026 en los que tuvieron más público en toda su historia: más de 3,5 millones de personas nos acompañaron todos estos días. Nos vamos con gratitud y con la convicción que el deporte seguirá acercando países y abriendo oportunidades para las nuevas generaciones”.

Participaron también de la actividad los intendentes de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y de Rafaela, Leonardo Viotti; y miembros de las organizaciones deportivas; entre otras autoridades provinciales y municipales, deportistas y voluntarios.

Cierre a pura música

En la ceremonia de clausura se presentaron la Red de Coros y Orquestas y la joven cantante Julia Mancilla, que también participó de la apertura en el Monumento a la Bandera. Se realizaron los desfiles de abanderados, delegaciones y voluntarios; y hasta el Capi, mascota oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, recibió una medalla de oro honorífica, de manos de Germán Chiaraviglio, embajador deportivo de la competencia.

Luego se llevó a cabo la Fiesta Bresh, y la jornada cerró con la presentación del cantante de cambia Cacho Deicas y la soprano santafesina Virginia Tola, quien durante el acto protocolar fue la encargada de entonar el himno nacional argentino. También participaron los excombatientes de Malvinas, encargados de arriar las banderas oficiales y entregarlas a la organización.