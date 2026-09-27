La Delegación del Senado Santafesino finalizó en Italia una “fructífera agenda de vinculación internacional”

Este viernes finalizó la agenda institucional desarrollada por la Delegación de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe con el cumplimiento de las actividades programadas en Madrid, Roma y Ciudad del Vaticano.

La comitiva santafesina, estuvo integrada por el Presidente Provisional del Senado, Felipe Michlig, los senadores Alcides Calvo y Germán Giacomino, la subsecretaria administrativa del Senado C.P.N. Patricia Boni y el director general del bloque oficial C.P.N. Adrián Lucca; contando con el acompañamiento -en gran parte de las actividades- del embajador argentino ante la Santa Sede LUIS PABLO BELTRAMINO y el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, FERNANDO BRUN.

El titular de la Cámara de senadores Felipe Michlig señaló que “fue una agenda intensa pero sumamente positiva que nos permitió intercambiar experiencias de políticas públicas y fortalecer lazos institucionales. Además, se pudo concretar, a instancias de Pablo Beltramino y Fernando Brun, la visita protocolar a la Santa Sede en donde fuimos recibidos por el Papa León XIV, lo cual ha sido una experiencia inolvidable de gran valor institucional a pocos meses de su visita a nuestro país”, detalló Michlig.

Congreso GIGAPP – Madrid 2026

En el inicio de las actividades la comitiva santafesina participó durante el lunes 21 y martes 22 del 13º Congreso Internacional GIGAPP 2026 sobre gobierno, administración y políticas públicas, desarrolladas en el Colegio de San Ildefonso (Alcalá de Henares, Madrid, España).

Los senadores santafesinos destacaron “el alto nivel académico y la importancia de la temáticas abordadas, fundamentalmente referidas a la «administración abierta, gestión del conocimiento e innovación pública para Iberoamérica».

El senador Calvo indicó que “durante el Congreso establecimos nuevos contactos para concretar convenios de colaboración recíproca entre el Senado de Santa Fe y el Instituto Nacional de Administración Pública, con sede en Madrid, a los efectos de establecer nuevos procesos administrativos en el marco de las crecientes innovaciones tecnológicas”

Recepción en la embajada argentina en Italia

Continuando con el programa de actividades, el miércoles 23, la Delegación Santafesina fue recibida en la ciudad de Roma por el embajador Luis Pablo María Beltramino, en la residencia diplomática argentina. En la oportunidad se evaluaron aspectos para el fortalecimiento de la agenda común, entre Italia y la Provincia de Santa Fe, vinculada a inversiones productivas, ciencia, cultura y lazos institucionales.

Al respecto el Senador Germán Giacomino recordó que “en ese marco de acciones recíprocas, en abril de este año el embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti, realizó su primera visita oficial a la provincia de Santa Fe.

En esa oportunidad se reunió con el gobernador Maximiliano Pullaro y lo recibimos en la Legislatura Provincial para afianzar la cooperación parlamentaria y el vínculo con la colectividad italiana, que tantas raíces tiene en nuestra provincia”.

Encuentro con el Papa León XIV

En la visita protocolar a ciudad del Vaticano, el miércoles 23 (como se informó oportunamente), la comitiva oficial fue recibida por el Santo Padre, quién trasladó “un cálido saludo y bendiciones” al pueblo santafesino.

El encuentro también fue propicio para que el senador Felipe Michlig traslade “el saludo oficial del Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y del conjunto del pueblo santafesino”. Asimismo, los senadores le entregaron al Papa “una nota sobre la marcha y el trabajo institucional desarrollado en los últimos tiempos a nivel provincial”, además de intercambiar breves conceptos en torno a la realidad social en general y manifestar el “beneplácito por la próxima visita papal a la Argentina”.

Visita al Parlamento Italiano

Al final de las actividades programadas -entre el jueves 24 y viernes 25- la comitiva santafesina visitó la Cámara de Diputados de Italia, junto al diputado italiano Franco Tirelli. Posteriormente, visitaron el Senado de la República Italiana. En la oportunidad recorrieron el palacio legislativo y mantuvieron “una fructífera reunión de trabajo”.

Entre los principales temas abordados en el Parlamento Italiano, el senador Alcides Calvo destacó “las futuras relaciones comerciales -en un futuro inmediato- y acuerdos que se puedan concretar entre la Unidad Económica Europea y el Mercosur, atento a que debemos aprovechar la potencialidad de los puertos de la Provincia de Santa Fe y la diversidad productiva, en un contexto de máximo federalismo”.

En igual sentido, Michlig remarcó el protagonismo santafesino en el comercio exterior al señalar que “Santa Fe es la provincia que más exporta a Italia”, y agregó que existen 39 localidades de la provincia hermanadas con ciudades italianas. Es muy importante seguir consolidando esta relación que es social, comercial, histórica y cultural”.

Finalmente, el senador Michlig puntualizó que “también abordamos un tema muy importante -que siempre está en esta agenda bilateral- que es el proceso de tramitación de la ciudadanía italiana, a los fines de flexibilizar requisitos legislativos que agilicen su obtención”.