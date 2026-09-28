Tostado: Conductor alcoholizado se da a la fuga e intenta sobornar a policías

Ayer, Personal de la Dirección General Guardia Provincial -Unidad Operativa Regional 6- San Cristóbal, intervino en un procedimiento que culminó con la aprehensión de un conductor profesional que circulaba alcoholizado, quien además habría intentado evadir el control y ofrecer dinero a los efectivos policiales.
Policiales28 de septiembre de 2026El DepartamentalEl Departamental

ssssssssssssssssssssss

rrr

El procedimiento se desarrolló en la zona de Tostado, cuando los agentes detuvieron la marcha de un camión conducido por un hombre oriundo de San Miguel, provincia de Corrientes.

Durante el control, el conductor se habría negado reiteradamente a realizar la prueba de alcoholemia y, según consta en las actuaciones, habría intentado ofrecer dinero al personal policial para evitar el procedimiento.

Posteriormente, el hombre emprendió la fuga por la Ruta Provincial N.º 98. Tras un seguimiento de aproximadamente dos kilómetros, con colaboración del Comando Radioeléctrico de Tostado, se logró detener la marcha del vehículo.

Finalmente, se realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,83 g/l, tratándose de un conductor profesional.

El hombre fue aprehendido por resistencia a la autoridad, tentativa de cohecho y alcoholemia positiva profesional, quedando las actuaciones a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

El accionar de la Guardia Provincial permitió detener a un conductor profesional que circulaba con 1,83 g/l de alcohol, intentó evadir el control y posteriormente escapar, además de presuntamente ofrecer dinero para evitar el procedimiento.

Te puede interesar
Pedido de Captura

Santurce: Detuvieron a un hombre con pedido de captura

El Departamental
Policiales28 de septiembre de 2026
En el marco de un operativo de prevención y control desarrollado sobre la Ruta Provincial Nº 2, a la altura de Santurce, efectivos de la Dirección General Guardia Provincial -Unidad Operativa Regional 6 San Cristóbal- interceptaron e identificaron un vehículo que circulaba por la zona y detuvieron a un hombre con pedido de captura.
WhatsApp Image 2026-09-17 at 6.53.43 PM

Detienen una camioneta con pedido de captura en la bajada a Crespo

El Departamental
Policiales17 de septiembre de 2026
Hoy a las 10 de la mañana en el cruce de la RP N 2 Y RP 92 “s” personal de la Guardia Provincial - UOR 6 - San Cristóbal, detuvieron a una Pick-Up, marca Amarok, color blanco, al ser requisada se determina inconsistencias en los números de motor y chasis. Por lo que la fiscal interviniente dispone como causa “Encubrimiento Art 277 CPA y Adulteración de Bienes Resgitrables Art. 289 inc 3”
El Departamental
Recibí las últimas Noticias