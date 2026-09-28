Tostado: Conductor alcoholizado se da a la fuga e intenta sobornar a policías
El procedimiento se desarrolló en la zona de Tostado, cuando los agentes detuvieron la marcha de un camión conducido por un hombre oriundo de San Miguel, provincia de Corrientes.
Durante el control, el conductor se habría negado reiteradamente a realizar la prueba de alcoholemia y, según consta en las actuaciones, habría intentado ofrecer dinero al personal policial para evitar el procedimiento.
Posteriormente, el hombre emprendió la fuga por la Ruta Provincial N.º 98. Tras un seguimiento de aproximadamente dos kilómetros, con colaboración del Comando Radioeléctrico de Tostado, se logró detener la marcha del vehículo.
Finalmente, se realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,83 g/l, tratándose de un conductor profesional.
El hombre fue aprehendido por resistencia a la autoridad, tentativa de cohecho y alcoholemia positiva profesional, quedando las actuaciones a disposición de la autoridad judicial correspondiente.
El accionar de la Guardia Provincial permitió detener a un conductor profesional que circulaba con 1,83 g/l de alcohol, intentó evadir el control y posteriormente escapar, además de presuntamente ofrecer dinero para evitar el procedimiento.