Contingentes de 74 Escuelas y 7 Clubes del Dpto. San Cristóbal participaron de los “Juegos sudamericanos Santa Fe 2026”

Finalizados este fin de semana los “Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026”, el senador provincial Felipe Michlig puso en valor la participación de más de 170.000 estudiantes de las 365 localidades de la provincia, siendo que por el departamento San Cristóbal participaron -en las 3 sedes- representantes de 74 colegios y 7 clubes que comprendieron a más de 2500 jóvenes”.

Asimismo, el Presidente Provisional del Senado, Felipe Michlig, puntualizó que “en el curso de las dos semanas más de 150 contingentes visitaron la Legislatura Provincial y participaron de recorridos guiados, como parte de las actividades vinculadas con los Juegos”, en una organización conjunta entre las Cámaras de Senadores, de Diputados y el ministerio de Educación.

Visita de contingentes del Dpto. San Cristóbal

Al respecto Michlig celebró “la multitudinaria presencia de alumnos y deportistas de todas las localidades en representación de colegios y clubes de los 19 departamentos de la provincia, que por gestiones de los senadores fueron invitados por el Gobierno de la Provincia a participar SIN COSTOS de una o dos jornadas de competencias internacionales, fan fest y de turismo institucional en la capital provincial, o en las sedes de Rosario o Rafaela”.

En la oportunidad el senador Felipe Michlig compartió distintos momentos con contingentes de cursos de colegios secundarios de diferentes puntos de la provincia y en especial del departamento San Cristóbal del cual es representante. En tal sentido agregó que “esta coordinación la venimos trabajando desde hace muchos meses” entre todos los senadores provinciales y autoridades del Ministerio de Educación, para articular los aspectos operativos, logísticos y organizativos vinculados al programa «Vivamos los Juegos”.

Espíritu de amplitud y de federalismo

“Esta disposición del Gobernador Maximiliano Pullaro pone de relieve el espíritu de amplitud y de federalismo, que se complementa con la excelente organización de los Juegos Suramericanos 2026, que pone a Santa Fe en la vidriera del deporte nacional e internacional”, agregó Michlig.

Al respecto, el ministro de Educación, José Goity, resumió que “este operativo diseñado para garantizar la participación de escuelas de toda la provincia, la veníamos trabajando desde principios de año y quiero destacar que la Cámara de Senadores nos dio un apoyo muy importante en la logística para llegar a cada uno de los pueblos”.

“Hicimos un turnero para las escuelas, fuimos organizando la logística y capacitamos a los guías. No solamente nos encargamos del traslado, sino también de la alimentación y el acompañamiento. Esto también permitió que muchos chicos conozcan por primera vez una de las ciudades sede, siendo una experiencia que los va a marcar para toda la vida”, afirmó.