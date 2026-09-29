SAN CRISTÓBAL: LA PDI REALIZÓ CUATRO ALLANAMIENTOS Y DETUVO A TRES PERSONAS

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó cuatro allanamientos en la ciudad de San Cristóbal, en el marco de una investigación por tenencia simple de material estupefaciente.

Como resultado de los procedimientos, tres personas fueron detenidas: L. I. G., de 31 años; D. C. B., de 30 años; y M. L. B., de 18 años.

Durante las medidas se secuestraron 24,4 gramos de cocaína, distribuidos en envoltorios y un trozo compacto, además de cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo, elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes, una motocicleta desarmada y otros elementos de interés para la causa.

Los procedimientos fueron realizados por personal de la División Microtráfico Región 5 Rafaela y DOI Distrito San Cristóbal, con intervención de la Fiscalía de la Región 5-10, a cargo del Dr. Mauricio Spinosa, y por disposición de la Justicia.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente. En tanto, continúan las diligencias investigativas, entre ellas la localización de un automóvil que resta secuestrar.