Un camión volcó sobre la cinta asfáltica cerca de la entrada a La Verde

En el lugar se hizo presente personal de la Comisaría 8va., quienes se entrevistaron con un masculino de 59 años de edad, oriundo de la provincia de Córdoba, chofer del camión marca Fiat, modelo Iveco, con acoplado cargado con semilla de algodón, quien manifestó a los uniformados que en circunstancia de ir circulando en sentido Norte-Sur y, a raíz de un desperfecto en la ruta, el acoplado comenzó a desplazarse siguiendo las huellas existentes en forma de zigzag, provocando posteriormente su vuelco sobre la cinta asfáltica, quedando la totalidad de la calzada obstruida por la carga. Por tal motivo, solicitaron la colaboración a la Guardia Provincial U.O.R. Nro. 6 de la ciudad de San Cristóbal, quienes se encuentran realizando tareas de prevención, desviando el tránsito vehicular por un camino comunal lateral, hasta lograr despejar la cinta asfáltica.-