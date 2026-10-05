Michlig acompañó en Hersilia la inauguración del Paseo de la Laguna y entregó aportes a instituciones

Michlig fue recibido por la presidenta comunal Silvana Romero, quien destacó el trabajo realizado para recuperar este sector ubicado junto al monte ferroviario de eucaliptos y la laguna, al que definió como un espacio ligado a la identidad de Hersilia y pensado para integrar a toda la comunidad.

Inauguración de la obra y firma de convenio

La obra se concretó a través del programa Obras Urbanas, con aportes provinciales y recursos de la Comuna. Los trabajos incluyeron limpieza, acondicionamiento y nivelación del terreno, iluminación, veredas, adoquinado, instalación de juegos y medidas de protección para los niños. También se recuperaron y pusieron en valor antiguos cercos del predio Romeral.

El acto culminó con el descubrimiento del cartel identificatorio del Paseo de la Laguna, con la participación además de representantes de Prevención Salud, las arquitectas Valeria Alasia y Belén Pérez y vecinos de la localidad.

Durante la jornada se realizó además la firma de un convenio entre la Comuna de Hersilia y Prevención Salud, destinado a incorporar cartelería vinculada con la prevención y la vida saludable a lo largo del circuito, promoviendo la actividad física y el cuidado de la salud.

Michlig destacó el valor del nuevo espacio

Durante su intervención, Michlig destacó la importancia de recuperar un lugar tan representativo para Hersilia y recordó su vínculo personal con la localidad, donde terminó el séptimo grado y cursó los primeros tres años de la secundaria.

“Mucho más contento me pone que este lugar que es tan representativo de Hersilia se ponga en valor y lo puedan utilizar todos para recreación, para que estén los niños, los jóvenes, la familia, un lugar de encuentro”, señaló.

Asimismo, felicitó a Silvana Romero por la gestión y destacó el trabajo conjunto de la Comuna, los empleados comunales y las instituciones locales.

Presentación de nueva maquinaria y equipamiento

En el marco de la actividad, también se realizó la presentación de la maquinaria y el equipamiento adquirido por la Comuna mediante el Fondo de Obras Menores.

Se exhibieron los nuevos equipos destinados a fortalecer los servicios rurales y urbanos, entre ellos dos tractores, un tanque de riego y un utilitario 0 km, que permitirán mejorar la capacidad operativa de la Comuna y la respuesta ante las distintas necesidades de los vecinos.

Romero explicó que este año Hersilia contó con una asignación cercana a los $170 millones del Fondo de Obras Menores

y que la Comuna decidió destinar esos recursos a la adquisición de equipamiento.

Aportes a instituciones

Durante la jornada, el senador Felipe Michlig también realizó entregas de aportes a instituciones de Hersilia, destinados a acompañar distintas actividades y necesidades de la comunidad.

Los aportes fueron destinados al Club Unión Social y Cultural, para las subcomisiones de Vóley y Fútbol Infantil; al Colegio Santa Teresita, para la instalación de aires acondicionados; al CER N° 543, en el marco de su 75° aniversario; y a la Escuela N° 6125, para un viaje de estudio.

Asimismo, se entregaron a las instituciones réplicas de la figura del Brigadier General Estanislao López, en el marco de la iniciativa que impulsa la difusión y el conocimiento de la figura del prócer santafesino, su historia y su legado.