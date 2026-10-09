Entrega de un aporte del FANI para la Escuela N° 515 “Mariano Moreno” de la localidad de Soledad

El senador provincial Felipe Michlig, junto al diputado provincial Marcelo González y el delegado Regional de Educación, Maximiliano Rodríguez, visitó la Escuela N° 515 “Mariano Moreno” de la localidad de Soledad, donde fueron recibidos por la directora del establecimiento, Tamara Suppo, la vicedirectora, Marisa Mangini, docentes y alumnos.

En la oportunidad, se concretó la entrega de un aporte de $20.697.298, correspondiente al Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, destinado a la impermeabilización exterior del edificio escolar, obra que permitirá mejorar las condiciones edilicias de la institución de cara a una fecha muy especial: la celebración de sus 100 años de vida.

El senador Michlig destacó que «el aporte fue gestionado en el marco del acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, y del Ministerio de Educación, a cargo del ministro José Goity».

Durante el encuentro, realizado en el patio de la institución y acompañado por alumnos y docentes, el diputado Marcelo González puntualizó «el trabajo realizado por el equipo directivo para concretar la gestión y remarcó la importancia de contar con una escuela en condiciones para celebrar su centenario».

“Siempre responden a nuestras necesidades”

Por su parte, la directora Tamara Suppo expresó su agradecimiento por el acompañamiento recibido: “Estamos muy agradecidos con el senador, el diputado, el delegado y todo el equipo de infraestructura. Es muy importante recibirlos porque siempre responden a nuestras necesidades. Este año estamos en el centenario y es un trabajo duro, por eso la ayuda de ustedes es sumamente importante”.

Asimismo, invitó a las autoridades a participar de los festejos por el aniversario de la institución, previstos para el 14 de noviembre: “Los esperamos a ustedes, a nuestro ministro, a nuestro gobernador y a todos. Las puertas del 515 están abiertas”.

Entrega de material pedagógico y deportivo

Durante la visita también se realizó la entrega de ejemplares de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, correspondiente a la Reforma Constitucional de 2025, como parte de las acciones destinadas a acercar a los estudiantes el conocimiento de las instituciones y de la nueva Carta Magna provincial.

Además, el senador Felipe Michlig hizo entrega de pelotas de fútbol destinadas a los alumnos de la institución, promoviendo la práctica deportiva y las actividades recreativas dentro de la comunidad educativa.

Al finalizar, Michlig transmitió un especial agradecimiento al gobernador Maximiliano Pullaro, al ministro de Educación José Goity y a la secretaría del Ministerio de Educación, María Martín, por el acompañamiento permanente a las escuelas del departamento San Cristóbal y por la respuesta concreta a las necesidades planteadas por la comunidad educativa de la Escuela N° 515.