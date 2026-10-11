El taller de costura de Constanza se pintó de rosa
11 de octubre de 2026Carlos Lucero
El grupo de mujeres que están llevando a cabo esta actividad, de esta forma expresan su adhesión al "Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama" (conocido como Octubre Rosa) y que se conmemora durante todo el mes de octubre.
El día central de la celebración es 19 de octubre. Las integrantes del taller están realizando en apoyo al mes rosa una actividad donde se elaboran colitas y otros accesorios, para el cabello usando material de color rosa.