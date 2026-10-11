El taller de costura de Constanza se pintó de rosa

El grupo de mujeres que están llevando a cabo esta actividad, de esta forma expresan su adhesión al "Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama" (conocido como Octubre Rosa) y que se conmemora durante todo el mes de octubre. 
11 de octubre de 2026Carlos LuceroCarlos Lucero

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El día central de la celebración es  19 de octubre. Las integrantes del taller están realizando en apoyo al mes rosa una actividad donde se elaboran colitas y otros accesorios,  para el cabello usando material de color rosa. 

El Departamental
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