La Legislatura aprobó una contundente declaración en defensa del Estatuto del Periodista

Diputados y senadores de la provincia de Santa Fe aprobaron una declaración conjunta en firme respaldo a las iniciativas promovidas por las organizaciones gremiales y profesionales de periodistas. Esta manifestación institucional surge como respuesta crítica a la inminente derogación del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), buscando frenar un retroceso normativo que vulneraría la actividad informativa en todo el territorio provincial.

El pronunciamiento legislativo hace especial hincapié en la necesidad de acompañar proyectos alternativos de actualización que eviten generar un peligroso vacío legal. Desde el cuerpo legislativo se advirtió que la eliminación de las regulaciones históricas no solo atenta contra las condiciones básicas y los derechos laborales de los trabajadores de prensa, sino que también debilita de forma directa las garantías indispensables para el libre ejercicio de la libertad de expresión.

Durante el debate en la cámara alta, el senador Raúl Gramajo (9 de Julio) enfatizó la relevancia constitucional del labor periodístico y advirtió sobre las consecuencias de censurar a la prensa: "Nosotros, convencionales constituyentes, lo plasmamos en la Constitución 2025 y dejamos bien claro la libertad de prensa como uno de los elementos fundamentales de los derechos de la prensa. Consideramos que la prensa es la opinión del pueblo, al que le debemos permanentemente respeto. Callarle la boca al periodista es callarle la boca al pueblo", sentenció con firmeza.

Por su parte, el senador Ciro Seisas (Rosario) alertó sobre el desmantelamiento de la profesión y la gravedad institucional que implica eliminar el marco protectorio: "Es un compromiso moral y obviamente un deber ético que nos debemos los representantes de otros ciudadanos. Estamos viendo un desmantelamiento gradual, económico primero. Y si un gobierno tiene la deliberada intención de tratar de derogar el estatuto que asegura el ejercicio de la profesión y la defensa de la libertad de prensa, estamos ante un problema mayúsculo".

Asimismo, Seisas trazó un contundente paralelo con los periodos más oscuros de la historia argentina para advertir sobre los riesgos actuales de hostigamiento a la prensa: "Esto nos hace pensar en los peores momentos del país, que no fueron momentos de gobiernos democráticos, en donde había listas negras, en donde había persecución primero ideológica, después persecución hasta en términos físicos. Hoy por hoy está comprobado que todo lo que sucede en la virtualidad está provocando un daño a las personas, y de hecho muchos periodistas han tenido que enfrentar acusaciones y hasta hostigamiento", destacó.

Finalmente, el legislador rosarino llamó a recuperar el respeto y la pluralidad democrática frente a la violencia política: "Hay matices que podemos discutir, pero hay fronteras que no debemos cruzar, y esas son las de la violencia y de la falta de respeto entre personas que habitan el mismo país. Acá yo veo que en esta cámara el trato con, y hacia, el periodismo es de muchísimo respeto y pluralidad, y eso es lo que tiene que pasar", concluyó