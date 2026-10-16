SAN CRISTÓBAL: PDI DETUVO A UN HOMBRE POR AMENAZAS, DESOBEDIENCIA JUDICIAL Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD*



Tras la denuncia, personal policial de comando Radioeléctrico se hizo presente en un domicilio de calle Piedras al 1500, donde el presunto agresor intentó darse a la fuga, arrojó piedras contra un móvil policial y amenazó al personal con un elemento cortopunzante. Inmediatamente el sujeto fue detenido y le secuestraron una mitad de tijera metálica con punta afilada, de aproximadamente 13 centímetros.

La Fiscalía interviniente dispuso la detención del hombre los delitos de desobediencia al mandato judicial, amenazas, atentado y resistencia contra la autoridad.