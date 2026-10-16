*SAN CRISTÓBAL: PDI DETUVO A UN HOMBRE POR AMENAZAS, DESOBEDIENCIA JUDICIAL Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD*
16 de octubre de 2026Carlos Lucero
La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Región V – San Cristóbal detuvo este viernes a un sujeto, en el marco de una investigación por los delitos de amenazas y daños en perjuicio de un hombre sobre quien tenía una prohibición de acercamiento.
Tras la denuncia, personal policial de comando Radioeléctrico se hizo presente en un domicilio de calle Piedras al 1500, donde el presunto agresor intentó darse a la fuga, arrojó piedras contra un móvil policial y amenazó al personal con un elemento cortopunzante. Inmediatamente el sujeto fue detenido y le secuestraron una mitad de tijera metálica con punta afilada, de aproximadamente 13 centímetros.
La Fiscalía interviniente dispuso la detención del hombre los delitos de desobediencia al mandato judicial, amenazas, atentado y resistencia contra la autoridad.