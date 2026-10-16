*SAN CRISTÓBAL: PDI DETUVO A UN HOMBRE POR AMENAZAS, DESOBEDIENCIA JUDICIAL Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD*

La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Región V – San Cristóbal  detuvo este viernes a un sujeto,  en el marco de una investigación por los delitos de amenazas y daños en perjuicio de un hombre sobre quien tenía una prohibición de acercamiento.
16 de octubre de 2026Carlos LuceroCarlos Lucero

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Tras la denuncia, personal policial de comando Radioeléctrico se hizo presente  en un domicilio de calle Piedras al 1500, donde el presunto agresor intentó darse a la fuga, arrojó piedras contra un móvil policial y amenazó al personal con un elemento cortopunzante. Inmediatamente el sujeto fue detenido y le secuestraron una mitad de tijera metálica con punta afilada, de aproximadamente 13 centímetros.

La Fiscalía interviniente dispuso la detención del hombre  los delitos de desobediencia al mandato judicial, amenazas, atentado y resistencia contra la autoridad.

El Departamental
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