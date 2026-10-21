Cómo encontraron a Benjamin Servin

Las autoridades policiales emitieron el siguiente parte de prensa narrando cómo localizaron al menor extraviado .
Actualidad21 de octubre de 2026El DepartamentalEl Departamental

La Lucila: Relacionado a Solicitud de Paradero del menor *Benjamin Servin de 15 años de edad,* iniciado  a raíz de denuncia realizada por parte de su tío y con intervención del Fiscal M. Spinosa, en el día de ayer, personal policial de diferentes dependencias cercanas a la localidad de la Lucila y Zonas de inspección a/c Jefe de AUOP, además de personal de División Judicial y del Sr. Sub Jefe de Unidad Regional,  se constituyeron en la localidad, a su vez, previa convocatoria se hicieron presente personal de *División Aerea del D3 de Provincia con Drones de búsqueda*; personal de *Bomberos Zapadores de Rafaela junto a personal de la K9* con canes de búsqueda; *Bomberos Voluntarios de Arrufo y San Cristobal;* personal de *Trata Personas de Rafaela y de PDI de San Cristobal* llevaron a cabo las tareas de búsqueda y dispersión de personal con fines de localización del menor, *siendo las 14.15 hs*, lograron establecer el paradero del joven, el cual se encontraba en un campo situado a unos 7 km al sur de la localidad, a simple vista en buenas condiciones físicas. A los fines de resguardar su integridad, se procedió al traslado del menor a la ciudad de San Cristóbal a los fines de dar intervención al Equipo Interdisciplinario, previamente ser examinado por médico local.

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