Prevención ante El Niño: provincia reforzó la seguridad hídrica en 92 de 100 localidades con riesgo

En el marco de las acciones preventivas que viene desplegando el Gobierno Provincial ante la llegada del fenómeno de El Niño, el Ministerio de Obras Públicas realizó intervenciones en 92 de las 100 localidades identificadas con mayor vulnerabilidad hídrica.

Estos trabajos comprenden la ejecución y mejora de desagües pluviales, limpieza de canales, recuperación y ejecución de terraplenes, construcción y reemplazo de alcantarillas, así como el desarrollo de proyectos destinados a optimizar los sistemas de drenaje.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, destacó que “gracias a la firme decisión del gobernador Pullaro, el fenómeno de El Niño nos encuentra con 92 de las 100 localidades con mayor vulnerabilidad hídrica con obras ejecutadas y en ejecución”.

“Durante el 2024 y el 2025, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos, trabajamos junto a las municipalidades y comunas en la identificación de estas localidades, lo que nos permitió enfatizar las obras y acompañar en la construcción de planes de contingencia”, explicó Enrico.

Desde el inicio de la gestión del gobernador Pullaro, la Provincia ya ejecutó más de 5.000 kilómetros de limpieza de canales y realizó más de 400 obras hídricas que benefician a 232 distritos. Al mismo tiempo, el Ministerio de Obras Públicas lleva adelante un plan integral para recuperar la capacidad hidráulica del sistema de canales troncales en todo el territorio santafesino, con la intervención de 933 kilómetros de canalizaciones.

Acciones coordinadas

A estas acciones se suma el trabajo conjunto con la Secretaría de Protección Civil y Gestión del Riesgo que, a través de jornadas para reforzar las capacidades en gestión del riesgo hídrico, permitió acompañar a las 100 localidades priorizadas en la elaboración de sus planes de contingencia, como parte de una estrategia que articula obras de prevención, monitoreo y preparación ante posibles emergencias.

Entre las medidas implementadas también se encuentra la incorporación de 8 nuevas maquinarias destinadas al mantenimiento y la logística para la limpieza de canales y desagües, en articulación con municipios y comunas. Además, la Provincia recuperó el funcionamiento de más de 40 estaciones de monitoreo y avanza en la construcción de 48 nuevos nodos telemétricos en distintos puntos del territorio provincial.

En paralelo, se incorporaron 90 nuevas bombas de extracción de agua, que ya comenzaron a ser entregadas a municipios y comunas para atender posibles emergencias.

En este sentido, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, destacó “el compromiso del gobernador Pullaro que nos permitió intervenir sistemas de canales que llevaban más de 40 años sin mantenimiento y solucionar problemáticas de desagües urbanos que hacía décadas estaban pendientes”.

“Los pronósticos de El Niño nos encuentran mejor preparados que hace tres años. Es fundamental que los municipios y comunas también trabajen en el mantenimiento de los drenajes y en la elaboración y actualización de sus planes de contingencia”, finalizó Mijich.