Coudannes: "Necesitamos más herramientas para seguir consolidando el Plan de Seguridad en la provincia de Santa Fe"

La vocera provincial explicó que el paquete de leyes vinculadas a la seguridad que discute actualmente la Legislatura robustecerá con más estrategias lo que viene llevando adelante el Gobierno santafesino. “Los resultados están a la vista”, dijo respecto al programa provincial, y ejemplificó con el trabajo en el departamento La Capital: “En el año, llevamos más de 600 mil identificaciones de personas, más del doble que el año pasado, y más de 170 mil identificaciones de autos y motos”.
Actualidad23 de octubre de 2026El DepartamentalEl Departamental

La vocera provincial, Virginia Coudannes, habló del Plan de Seguridad que viene llevando adelante el Gobierno de Santa Fe, cuyas estrategias ofrecen resultados favorables en cuanto al esclarecimiento de delitos en todo el territorio. El objetivo es continuar sumando herramientas para consolidar lo logrado en favor de los santafesinos.

En este sentido, indicó que “entendemos que es necesario seguir consolidando las estrategias del Plan de Seguridad. El paquete de leyes de seguridad que se está discutiendo en la Legislatura tiene que ver con eso, y también con darle más facultades y competencias a la Justicia, a la Fiscalía, con diferentes herramientas que necesitamos seguir consolidando en la provincia de Santa Fe”.

“Los resultados están a la vista”, agregó Coudannes, señalando que “siempre hay mucho por hacer, hay un delito que seguir persiguiendo y lo vamos a sostener, pero también estas herramientas son sumamente necesarias” para el propósito de “ir contra toda la cadena de montaje del delito”.

Resultados en La Capital

En relación a los resultados que se vienen obteniendo, la vocera provincial hizo referencia a los procedimientos vinculados por ejemplo a la sustracción y comercialización ilegal de cables, medidores, picaportes y otros elementos de bronce y cobre en el departamento La Capital: “en el año, llevamos más de 600 mil identificaciones de personas, más del doble que el año pasado, y más de 170 mil identificaciones de autos y motos”.

“En lo que va del año detuvimos a 257 personas en el departamento La Capital, vinculadas a la sustracción de cables, de metales, de los medidores; con 190 procedimientos realizados en este sentido”, agregó este viernes en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad. Allí destacó la labor de la Policía de Santa Fe, sobre la cual “el gobernador Maximiliano Pullaro ha puesto orden y conducción, y es una policía que muestra resultados porque hay una planificación detrás”, dijo.

Coudannes explicó el trabajo de inspección que se realiza en chatarrerías y desarmaderos, con incautaciones y clausuras; y valoró la tarea junto a gobiernos locales porque “el objetivo es la paz de los vecinos”. “Además de reducir el 63% los homicidios en la provincia de Santa Fe en comparación 2022 y 2023, estamos atendiendo focalizadamente el delito predatorio”, enfatizó.

En esa misma línea, Claudio Blaser, coordinador operativo de la Secretaría de Seguridad Pública de la provincia, contó que “semanalmente evaluamos el desarrollo de las actividades delictivas dentro del ámbito de la ciudad de Santa Fe y de todo la el área metropolitana de Santa Fe, y permanentemente se hacen despliegues operativos. Creemos que el desarrollo de la actividad preventiva policial está dando resultados”.

Durante la actividad en el Ministerio estuvo presente también el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte.

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