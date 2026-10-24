El senador Felipe Michlig y la ministra Silvia Ciancio analizaron la marcha de Programas de Salud

El senador Provincial por el departamento San Cristóbal Felipe Michlig comentó que periódicamente mantenemos este tipo de reuniones de trabajo con la ministra Ciancio y parte de su gabinete, las cuales “son muy productivas para evaluar distintas respuestas a gestiones de los gobiernos locales”. A su vez agregó que “agradecemos siempre la predisposición de la ministra Ciancio y felicitamos a todo el equipo por la presencia permanente en todos los departamentos de la provincia”.

Aportes FonRES transferidos

Respecto a la evolución del Programa FonRES (Fondo para la Reparación de Efectores de Salud), Lisandro Vaccaro explicó que “repasamos los distintos proyectos que están a consideración del ministerio de todos los nosocomios públicos del departamento San Cristóbal, de los cuales 5 ya recibieron las transferencias de los aportes estipulados, y el resto están en trámite para su ejecución”.

En tal sentido, se informó el siguiente detalle de los FonRes transferidos: Arrufó $23.551.403; Ambrosetti $29..000.000; Moisés Ville $29.000.000; San Guillermo $ 28.775.029 y Soledad $28.999.999.-

Importancia del Programa FonRES

El Fondo para la Reparación de Efectores de Salud, es una iniciativa del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe que otorga recursos económicos para la preservación, conservación y mantenimiento edilicio de hospitales y centros de atención pública. Entre los principales objetivos se encuentran:

Agilizar obras: Simplifica los trámites administrativos para proyectar y ejecutar reparaciones urgentes o de rutina en la infraestructura sanitaria.

Mejorar condiciones: Optimiza tanto el espacio de atención para los pacientes como los lugares de trabajo para el personal de salud.

Cuestionamiento al gobierno Nacional

En la oportunidad Michlig y Ciancio evaluaron la situación general y la implicancia de la falta de inversión del gobierno nacional en Salud, como por ejemplo los recortes drásticos en todas las áreas que invertía Nación y el Plan Remediar en particular.

A respecto la ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, cuestionó -ante la prensa- severamente la reducción del Plan Remediar dispuesta por el Gobierno nacional, que recortó de más de 100 a solo 6 los medicamentos esenciales entregados. Ante este ajuste, la provincia destina más de $65.000 millones de sus propios recursos para garantizar el abastecimiento farmacéutico.