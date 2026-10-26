Pullaro: “Rosario vuelve a ser una ciudad de grandes eventos deportivos, culturales y artísticos”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este domingo de una nueva jornada del Turismo Carretera en el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio de Rosario, donde la máxima categoría del automovilismo argentino volvió a competir después de casi siete años. La actividad se desarrolló en el marco de la 13ª fecha del campeonato 2026 y tercera de la Copa de Oro, una de las instancias decisivas de la temporada.

La última presentación de la categoría en la ciudad había sido en 2019. Su regreso representa un nuevo paso en el posicionamiento de Rosario como sede de grandes acontecimientos deportivos, culturales y artísticos, con impacto en el turismo, el comercio y la actividad económica regional.

Durante su visita, Pullaro expresó que “estamos contentos de que esta fiesta pueda volver a Rosario después de casi siete años. Para nosotros es muy importante reunir a toda la gente que ama el automovilismo, pero principalmente felicitar a quienes lo hicieron posible”.

En ese sentido, el mandatario destacó el trabajo conjunto para recuperar la ciudad y generar las condiciones necesarias para recibir espectáculos de gran convocatoria. “Hay un grupo de gente que trabaja mucho para que esta ciudad siga creciendo, primero para haberla pacificado y ahora para que sea una ciudad de grandes eventos deportivos, culturales y artísticos. Sentimos que lo estamos logrando”, afirmó.

El impacto de los grandes eventos en la economía

El gobernador remarcó que la realización de competencias y espectáculos masivos representa una oportunidad para dinamizar distintos sectores productivos y comerciales.

“Un evento de estas características genera que la gastronomía ande mejor, que la hotelería ande mejor, que el emprendedurismo ande mejor y que la economía de una ciudad ande mejor”, sostuvo.

Asimismo, vinculó el regreso del Turismo Carretera con la experiencia reciente de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que convocaron a miles de deportistas y visitantes en distintas sedes de la provincia.

“Venimos de los Juegos Suramericanos, que fueron el evento deportivo más grande que tuvo Sudamérica este año. Tres millones y medio de personas, ningún incidente. Vamos a seguir generando y gestionando para que vengan los grandes espectáculos y para que la gente vuelva a disfrutar de esta ciudad como lo está haciendo ahora”, señaló.

Rosario, nuevamente protagonista

Pullaro aseguró que la Provincia continuará acompañando las iniciativas que permitan consolidar a Rosario como destino de grandes eventos y destacó la importancia de sostener las inversiones en infraestructura y las condiciones de seguridad.

“Eventos de estas características nos ponen en un lugar distinto. Esto tiene que ser un piso, no un techo, para que vengan muchos eventos más. El Gobierno de la Provincia va a seguir trabajando para garantizar las condiciones e invirtiendo para que puedan realizarse”, manifestó.

Finalmente, el mandatario celebró la recuperación que atraviesa Rosario y ratificó la apuesta provincial por el turismo de eventos deportivos y espectáculos masivos como motores del desarrollo económico y social.

“Queremos que la gente la pase bien, que disfrute en familia y que muchas personas de la República Argentina y de otros países vuelvan a elegir Rosario. Estamos muy contentos con la recuperación que está viviendo la ciudad”, concluyó.