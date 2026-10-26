Quedó definido el Proyecto Arquitectónico de Recuperación y Puesta en valor de Plaza Italia

Felipe Michlig encabezó una nueva reunión de trabajo ampliada en donde se expusieron los ajustes a la propuesta ganadora del concurso de ideas con el aporte de todos los actores institucionales. Las autoridades destacaron el trabajo conjunto y la próxima preparación del pliego licitatorio.
Actualidad26 de octubre de 2026El DepartamentalEl Departamental

El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, encabezó una nueva reunión en la Presidencia de la Cámara para avanzar en el proyecto de recuperación y puesta en valor de Plaza Italia. Del encuentro participaron el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el diputado provincial José Corral; los arquitectos Germán Müller y Martín González, autores de la propuesta ganadora del concurso de ideas; y representantes de las comunidades italianas y de la Vecinal Barrio Sur.

Ajustes del proyecto ganador

Durante la reunión, los arquitectos presentaron los avances del proyecto Sombra y Agua, explicaron las modificaciones incorporadas a la propuesta original y expusieron visualmente los ajustes realizados a partir de las observaciones y aportes recogidos en las distintas instancias de participación de todos los actores que se involucraron durante el proceso iniciado el año anterior a propuesta de Felipe Michlig y la entonces vicegobernadora Gisela Scaglia.

Al dar la bienvenida a los presentes, Michlig agradeció el compromiso de las instituciones, los vecinos, los profesionales y las autoridades que formaron parte del proceso. Además, destacó la convocatoria del concurso, que reunió a más de 30 participantes y permitió incorporar distintas miradas para pensar la recuperación de este espacio público emblemático de la ciudad.

Hacia la recuperación del espacio público

Michlig destacó el acompañamiento institucional y el compromiso del Gobierno provincial para concretar la recuperación de Plaza Italia. En ese sentido, agradeció a los arquitectos, a las cámaras legislativas, a la Municipalidad y al gobernador Maximiliano Pullaro, quien —según indicó— comprometió el financiamiento de la inversión. (Recordando la firma del acta compromiso realizada el pasado 24 de junio de 2026).

“Vamos a dejar de utilizarla como playa de estacionamiento para que sea un ámbito de recreación, de encuentro de la familia, de los jóvenes, de los niños, para que la podamos disfrutar”, expresó el presidente provisional del Senado.

Asimismo, manifestó la expectativa de contar con el pliego licitatorio para convocar a la licitación y comenzar los trabajos. Según señaló, el objetivo es iniciar la obra una vez cumplida esa instancia y que la plaza pueda estar inaugurada en un plazo estimado de seis a siete meses desde el comienzo de los trabajos.

Proceso amplio y participativo

Por su parte, el intendente Juan Pablo Poletti manifestó su satisfacción por el avance de la iniciativa y agradeció a la Legislatura por impulsar la recuperación del espacio para la ciudadanía. “Era un estacionamiento que se va a convertir en una plaza”, señaló, y destacó el proceso participativo en el que intervinieron vecinos, integrantes de la comunidad italiana y legisladores. También felicitó a los arquitectos responsables de la propuesta.

A su vez, el diputado provincial José Corral resaltó el trabajo conjunto entre las instituciones y las autoridades para llegar a esta instancia. “Quiero destacar la participación de los arquitectos a través de un concurso, que es el mecanismo más transparente, y de los vecinos y las instituciones del barrio, las instituciones italianas y la vecinal”, expresó. También valoró que la participación se extendiera desde el concurso de ideas hasta el desarrollo del proyecto ejecutivo.

En tanto, el secretario general de la Municipalidad de Santa Fe, Alejandro Boscarol, resaltó que “en una metodología participativa siempre se cede para que el proyecto logre reunir un poco de la mirada de cada uno”, y resaltó “el gran empuje que le puso Felipe para que esto sea una realidad”.

Muchas de las opiniones de los vecinos “fueron tomadas”

La presidenta de la Vecinal Zona Sur Pedro Candioti, Laura D’Andrea, valoró que las observaciones formuladas en representación de los vecinos fueran consideradas en la nueva presentación. “Muchas de nuestras opiniones, que en realidad eran el parecer de los vecinos del barrio Sur, fueron tomadas, así que salimos muy satisfechos con esta última presentación del proyecto”, expresó.

Desde las instituciones italianas también destacaron la posibilidad de participar en las decisiones vinculadas con la identidad y el futuro de la plaza. Fabián Forte, representante de la comunidad italiana, del Centro Piamontés y del grupo de baile Italhoy, señaló: “Estamos contentos de que se nos haya tomado como una comunidad activa, que nos han escuchado y hemos tenido la oportunidad de expresar todo lo que nosotros necesitamos como para defender la italianidad en la ciudad y para sostener el nombre Plaza Italia y su identidad patrimonial”.

En la misma línea, Silvana Bruschi, representante de la colectividad italiana y consultora de la región italiana de Emilia-Romaña, destacó la continuidad del nombre de la plaza y la posibilidad de contar con un espacio para las actividades de la comunidad. “La plaza se va a seguir llamando Plaza Italia, eso fue un logro también, y el espacio que nos van a otorgar para nuestros eventos de la italianidad”, sostuvo. Además, mencionó la intención de realizar allí la Festa in Piazza.

“Fueron muy importantes las instancias de intercambio de opiniones”

Por su parte, el arquitecto Esteban Saavedra, integrante de la Asociación Roma y del grupo de baile Romanina, consideró que la propuesta mejoró respecto de la idea original. “Los colegas han tomado nota y se preocuparon por tratar de cumplir con las sugerencias que nosotros, como integrantes de entidades italianas, les hemos hecho”, afirmó.

Los autores de Sombra y Agua también destacaron el aporte de las instancias de intercambio. Germán Müller sostuvo que el proceso participativo “permitió hacer ajustes a lo que fue la idea original” y manifestó la disposición del equipo para continuar trabajando hasta llegar a la obra.

Martín González, por su parte, remarcó la importancia de intervenir en un espacio público vinculado con el patrimonio y la historia de la ciudad. “El poder poner en valor esta plaza, este edificio patrimonial que tiene tanta historia, este sitio que es parte del casco histórico de nuestra ciudad es una gran oportunidad”, afirmó.

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