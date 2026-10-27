Nicolás Peralta de Reconquista se consagró campeón del Mundial de Boxeo Juvenil en Montenegro

Los advenedizos que por estos días comentan sus videos de Instagram lo llaman el mini Sugar Ray Leonard. La prensa especializada habla de un talento en plena ebullición. Su mamá Claudia, orgullosa, dice que “es el hijo perfecto”. Los que saben de la materia hablan de “un distinto sobre el ring”. Todas esas definiciones, aunque alguna pueda sonar exagerada, le calzan justo al santafesino Edgardo Nicolás Peralta, la nueva joya del boxeo argentino que, este martes, hizo historia grande al conquistar la medalla de oro en el Mundial Amateur Juvenil Sub 19 -la primera para nuestro país en este tipo de competencias- que se desarrolló en Budva, Montenegro.

Lo hecho por Peralta en este tradicional certamen organizado por la World Boxing (entidad que rige el boxeo Olímpico), en el que participaron 75 países, es histórico para nuestro pugilismo y ayuda a dimensionar las comparaciones con que se juzga su calidad boxística por estos días. Porque nunca antes, desde la creación de los mundiales amateurs por la extinta AIBA, en 1979, un boxeador argentino había logrado lo que el pibe de Reconquista, con tan solo 18 años, coronó a orillas del Mar Adriático ante el irlandés Kalib Walshe, a quién superó en fallo unánime en la final de la categoría hasta 60 kilos.