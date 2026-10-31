Finalizó el curso de manipulación de alimentos

Estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Ramiro Muñoz; el coordinador de Producción, Ariel Arrieta; y el concejal Joel Sola.

Una iniciativa impulsada junto a ASSAL y la Municipalidad de San Cristóbal, que reafirma el compromiso de la gestión del intendente Marcelo Andreychuk con la formación y el desarrollo de nuestra comunidad.