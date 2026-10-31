Finalizó el curso de manipulación de alimentos
31 de octubre de 2026Carlos Lucero
Más de 100 personas participaron de esta capacitación en el Liceo Municipal, incorporando conocimientos fundamentales para una correcta manipulación de alimentos.
Estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Ramiro Muñoz; el coordinador de Producción, Ariel Arrieta; y el concejal Joel Sola.
Una iniciativa impulsada junto a ASSAL y la Municipalidad de San Cristóbal, que reafirma el compromiso de la gestión del intendente Marcelo Andreychuk con la formación y el desarrollo de nuestra comunidad.