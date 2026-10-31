Finalizó el curso de manipulación de alimentos

Más de 100 personas participaron de esta capacitación en el Liceo Municipal, incorporando conocimientos fundamentales para una correcta manipulación de alimentos.


31 de octubre de 2026Carlos LuceroCarlos Lucero

WhatsApp Image 2026-10-31 at 10.39.32 AMWhatsApp Image 2026-10-31 at 10.39.32 AMyyWhatsApp Image 2026-10-31 at 10.39.33 AM555555555WhatsApp Image 2026-10-31 at 10.39.33 AMyyyyWhatsApp Image 2026-10-31 at 10.39.33 AMttttttttttttttttttttttttttWhatsApp Image 2026-10-31 at 10.39.34 AMttttttttttttttttttWhatsApp Image 2026-10-31 at 10.39.34 AMffffffffhhhhhhhhhhhhEstuvieron presentes el secretario de Gobierno, Ramiro Muñoz; el coordinador de Producción, Ariel Arrieta; y el concejal Joel Sola.
Una iniciativa impulsada junto a ASSAL y la Municipalidad de San Cristóbal, que reafirma el compromiso de la gestión del intendente Marcelo Andreychuk con la formación y el desarrollo de nuestra comunidad.

El Departamental
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