El senador Michlig informó que se aprobaron Fondos de Obras Menores para Moisés Ville y Monigotes

El Senador Provincial Felipe Michlig, informó que en la última reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley 12.385 -y sus modificatorias- del “Fondo de Obras Menores para comunas y municipios de segunda categoría de la provincia”, se aprobaron partidas para obra de ripio y por Emergencia a favor de las localidades de La Lucila y La Rubia por un monto total de $ 57.654.745,85.

El representante departamental –coautor de la mencionada Ley- destacó “la importancia del Fondo de Obras Menores, que permite el desarrollo de nuestras comunidades a través de respuestas inmediatas y concretas a las necesidades de la población, a través de esta herramienta por la que los municipios de segunda categoría y las comunas pueden solicitar recursos para la construcción de obras y la adquisición de equipamiento y rodados, además acceder a un porcentaje menor en concepto de emergencia y/o gastos corrientes”.

Localidades beneficiadas

Luego de analizarse los expedientes puestos a consideración en el seno de la Comisión, se aprobaron -entre otros- las siguientes solicitudes de localidades del departamento San Cristóbal:

Obras Menores:

MOISÉS VILLE: -concesión 2000 mts de ripio, $33.046.525,82.

Gastos de Urgente Ejecución:

1. MOISÉS VILLE $17.108.220,03.

2. MONIGOTES $7.500.000,00.

TOTAL: 24.608.220,03.

*TOTAL DE GASTOS DE URGENTE EJECUCIÓN Y OBRAS MENORES: $57.654.745,85.

El encuentro realizado el último viernes en la órbita de la Secretaría de Municipios y Comunas, estuvo presidido por el secretario de Gobierno de Municipios y Comunas, Horacio Ciancio, con la participación de los senadores Rodrigo Borla y Chacho Marcon; además de funcionarios de distintas que integran la comisión de seguimiento.