Amplio operativo de búsqueda para dar con el paradero de Andrés Vargas

El despliegue interinstitucional es articulado con la Municipalidad local e incluye a personal de Agrupación Cuerpos y de Orden Público de la Unidad Regional XIII, el Centro de Monitoreo local, Bomberos Voluntarios de Ceres, Arrufó y San Guillermo, personal del Departamento Operaciones Policiales de Provincia (D3) con drones y Bomberos Zapadores con canes rastreadores.

En base a tareas investigativas, se realizó una inspección exhaustiva en un inmueble de la zona arrojando resultados negativos.

Si bien las inclemencias climáticas dificultaron el avance territorial, se organizó un nuevo rastrillaje para horas de la tarde ampliando el radio de inspección.

A este renovado despliegue se suma la participación de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas", personal operativo de la PDI de Ceres, efectivos de toda la Unidad Regional XIII, contando además con la colaboración de la Comisaría de Montefiore perteneciente a la Unidad Regional XII Departamento 9 de Julio.

Todo el procedimiento se desarrolla con la presencia y colaboración de los familiares, a quienes se les explica constantemente la metodología de trabajo.

La investigación se encuentra bajo la supervisión del fiscal en turno, quien ordenó las comunicaciones de rigor.

Se solicita a la población que cualquier información de interés sea aportada a la comisaría local, destacando que la búsqueda continúa activa.