Memoria, identidad y reconocimiento.

El intendente de la ciudad de San Cristóbal, Marcelo Andreychuk, junto a la secretaria de Educación y Cultura y Sergio Gómez, participaron de un emotivo acto en la Escuela Primaria N.º 408 “Bernardino Rivadavia”.
 
 
07 de noviembre de 2026Carlos LuceroCarlos Lucero

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Durante la ceremonia se impuso el nombre de Viviani Oscar Alfredo al Salón de Usos Múltiples de la institución, en reconocimiento a su condición de exalumno y Veterano de la Guerra de Malvinas.
Un homenaje cargado de emoción que mantiene viva la memoria y reconoce a quienes defendieron nuestra Patria.

El Departamental
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