Memoria, identidad y reconocimiento.
07 de noviembre de 2026Carlos Lucero
El intendente de la ciudad de San Cristóbal, Marcelo Andreychuk, junto a la secretaria de Educación y Cultura y Sergio Gómez, participaron de un emotivo acto en la Escuela Primaria N.º 408 “Bernardino Rivadavia”.
Durante la ceremonia se impuso el nombre de Viviani Oscar Alfredo al Salón de Usos Múltiples de la institución, en reconocimiento a su condición de exalumno y Veterano de la Guerra de Malvinas.
Un homenaje cargado de emoción que mantiene viva la memoria y reconoce a quienes defendieron nuestra Patria.