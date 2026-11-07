El senador Felipe Michlig recibió al concejal de la ciudad Rosario Federico Lifschitz

El senador Felipe Michlig agradeció la visita del concejal y destacó “el trabajo territorial de Lifschitz, que no se agota ni se limita tan solo a la ciudad de Rosario, sino que, lo vemos también ocupado por temas de la agenda provincial y con una interacción permanente con jóvenes de distintos espacios, de donde surgen ideas y proyectos necesarios para los tiempos que corren”.

Al final de la reunión se sumaron el senador por el Departamento San Martín Esteban Motta, el secretario administrativo Leonardo Stangaferro y el sec, del bloque Unidos Ramiro Dall ‘Aglio.

“De mi viejo me quedan sus valores y sus amigos”

Al momento de hablar con la prensa legislativa el concejal Lifschitz remarcó la importancia de poder «hablar con un gran dirigente como es Felipe Michlig, que es una referencia a nivel provincial y a quien aprecio muchísimo, con quién tengo una relación de hace mucho tiempo”.

“Siempre digo que de mi viejo me quedan sus valores y sus amigos, la verdad que Felipe siempre tuvo una relación muy cercana con mi viejo, tengo hermosos recuerdos de haberlo visitado en varias oportunidades en el departamento de San Cristóbal, al punto que una de las últimas recorridas que hicimos con mi papá hicimos noche en la casa de Felipe”.

Por otra parte, el escaño rosarino detalló que también pudimos conversar un poco en cuanto al escenario político, los desafíos que vienen para la Provincia de Santa Fe y la gestión del Frente UPCSF, que creo tiene cierta continuidad con lo reflejado durante el gobierno de mi padre en cuanto a la manera de hacer, de pensar, de practicar la política, de ser -insisto- con los valores del trabajo, de la palabra, de la honestidad; me parece que eso lo refleja perfectamente hoy Unidos y muchos de sus dirigentes, en este caso Felipe”.

El protagonismo de la juventud en UPCSF

Finalmente se refirió al protagonismo de la juventud: “Creo que hay que encontrar la manera de llegarle a los jóvenes, yo no creo que, como muchos piensan, hoy los jóvenes estén desinteresados, quizás no han encontrado una propuesta que realmente los entusiasme o los llame a participar, pero bueno, creo que en el Frente Unidos hay parte de eso, hemos visto en los últimos días el campamento de la JR un encuentro que hizo también el PS y se empieza a ver también mucho interés por parte de jóvenes que hasta acá quizás estaban descreídos.”

“Pero bueno, estamos frente a un Gobierno que da respuesta, me parece que tiene el valor de la credibilidad y un Gobierno que ha sido coherente, no solamente en estos últimos años, sino también con aquel frente progresista que gobernó la Provincia de Santa Fe, así que me parece que en buena hora muchos jóvenes empiecen a volcar, participen y colaboren también con sus ideas, con sus propuestas, con sus proyectos y también con su frescura en un proyecto como es este”, indicó el concejal Lifschitz.