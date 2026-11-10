Reclaman explicaciones en Diputados por la carpa VIP en la misa del Papa

El diputado nacional Esteban Paulón presentó pedido de informes para que el gobierno de Javier Milei dé explicaciones ante el Congreso sobre la escandalosa carpa VIP instalada para funcionarios, legisladores, empresarios y figuras del espectáculo, durante la misa que el papa León XIV dio ayer en Palermo.

El planteo bajo el formato de proyecto de resolución tiene dos destinatarios concretos: la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Ambos serán citados a “brindar explicaciones detalladas” sobre ese hecho que despertó el repudio generalizado por exhibir privilegios de clase a contramano del mensaje papal.

El escándalo se desató luego de que la modelo y empresaria Angie Landaburu, pareja del empresario Augusto Marini, compartiera fotos de la carpa exclusiva para acoger a funcionarios nacionales y porteños, empresarios, legisladores y figuras mediáticas.

Entre algunas de ellas, Carolina “Pampita” Ardohain, Yanina Latorre, Analía Franchín, Valeria Mazza y su esposo Alejandro Gravier, Flor V. Todo en un ambiente sofisticado y con invitaciones cursadas por Presidencia de la Nación.

“Armaron un sector VIP con catering para famosos y dejaron afuera a cientos de periodistas que ya estaban acreditados para cubrir la visita del Papa. En el gobierno nacional y el de la Ciudad no entendieron absolutamente nada de lo que significaba la llegada de León XIV al país ni su mensaje”, reprochó Paulón.

El proyecto presentado por el diputado santafesino pide explicaciones tanto sobre la instalación de esa carpa como así también detalles de los funcionarios responsables, el curso de invitaciones y los gastos del ostentoso catering y demás servicios para invitados.

También exige que se informe sobre las razones por las cuales no hubo un llamado a concesión para la contratación de esos servicios, todo “con indicación de partida presupuestaria y fuente de financiamiento”, tal el argumento que utiliza el Gobierno para las iniciativas que presenta la oposición.

Sobre los Invitados VIP, el proyecto de resolución elevado ante la Cámara de Diputados, se piden precisiones sobre la cantidad de carpas de ese tipo, su capacidad, el listado de personas invitadas, los criterios para su elección y los funcionarios que aprobaron el acto administrativo para su realización.

También pidió que se explique “la diferencia entre los aproximadamente 4 mil invitados VIP” y “los 250 que correspondían a Nación y Ciudad”. Este punto incluye un dato urticante para la Casa Rosada: “Motivo por los cuales la vicepresidenta de la Nación (Victoria Villarruel) manifestó públicamente no haber recibido el QR de acceso” a ese sector de privilegios.

Respecto de las contrataciones, el pedido de informes solicita que se indique el costo total de las actividades en el Monumento a los Españoles, y que se den los fundamentos por los cuales los gastos fueron presentados como de “urgencia” siendo que la visita papal tenía meses de anticipación.

Según se estimó, la carpa VIP le demandó al Estado un costo aproximado de 8.690 millones de pesos. Por eso se pidió saber cuáles fueron los criterios de adjudicación y si hubo un “análisis de conflicto de intereses” debido a que la empresa adjudicataria DF Entertainment “integra el grupo que administra el estadio Luna Park” vinculado al arzobispado de la ciudad de Buenos Aires.

De la misma manera, Paulón pidió que se informe el costo de las carpas, mobiliario, sanitarios, traslados y obsequios que se le dieron a los invitados.