Murió Marcos Camino, uno de los fundadores del grupo de cumbia Los Palmeras

Murió Marcos Camino, histórico referente de Los Palmeras El referente de la movida tropical de 76 años, se quitó la vida en un domicilio situado en calle Alvear al 4900, que funcionaba como un estudio de grabación, en el corazón de barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe.

Camino y el cantante Cacho Deicas eran los históricos referentes del grupo Los Palmeras, al que lideraron durante más de 50 años y llevaron al estrellato nacional e internacional, destacándose como un hito su presentación en la final de la Copa Sudamericana 2019, en la que en la jornada del lunes 9 de noviembre se complieron siete años de aquél encuentro entre Colón e Independiente del Valle.