Murió Marcos Camino, uno de los fundadores del grupo de cumbia Los Palmeras
El acordeonista Marcos Camino, fundador e histórico integrante del grupo Los Palmeras de Santa Fe, decidió quitarse la vida este martes. Tenía 76 años y había dejado la agrupación de cumbia tras más de cinco décadas este mismo año.
La música de Santa Fe y de todo el país está de luto. Este martes por la tarde murió Marcos Camino, uno de los fundadores del grupo de cumbia Los Palmeras, máximo referente de la agrupación. El acordeonista tenía 76 años y según las pericias policiales decidió quitarse la vida en su estudio de grabación, donde lo encontraron hoy.
Murió Marcos Camino, histórico referente de Los Palmeras
El referente de la movida tropical de 76 años, se quitó la vida en un domicilio situado en calle Alvear al 4900, que funcionaba como un estudio de grabación, en el corazón de barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe.
Camino y el cantante Cacho Deicas eran los históricos referentes del grupo Los Palmeras, al que lideraron durante más de 50 años y llevaron al estrellato nacional e internacional, destacándose como un hito su presentación en la final de la Copa Sudamericana 2019, en la que en la jornada del lunes 9 de noviembre se complieron siete años de aquél encuentro entre Colón e Independiente del Valle.
Este mismo año, Marcos Camino había decidido abandonar el grupo debido a cuestiones de salud (según él mismo declaró), un año después de que se desvinculara Deicas, lo que llevó a una ruptura en la sociedad que mantenían.