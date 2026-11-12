Lionel Scaloni renovó su contrato con la selección argentina y brindó una conferencia de prensa antes de los amistosos contra Uruguay y Costa Rica

El entrenador campeón del mundo seguirá al frente de la selección argentina hasta 2030. La noticia fue confirmada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien habló en primer lugar afirmando la extensión del contrato de Scaloni con la Albiceleste.
12 de noviembre de 2026Carlos LuceroCarlos Lucero

Luego, el oriundo de Pujato contestó las preguntas de los periodistas y abordó diferentes temas, que fueron desde sus sensaciones personales en la decisión de renovar su vínculo con la Selección, la ausencia de Lionel Messi y la apuesta por los nuevos futbolistas a la situación de dos históricos como Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.

“Nunca dije que no iba a continuar, pero el tiempo cura un montón de cosas. El palo de no haber ganado la final es duro, te obliga a ver lo que viene y a recargar las pilas. Nos pusimos a ver jugadores y eso fue una buena señal. Hay material y se puede seguir compitiendo. Nunca cerré la puerta en el momento difícil, pero era justo que me tome ese tiempo y ser sincero. Esa sinceridad, tanto mía como el cuerpo técnico, hizo que esté acá”, explicó Scaloni sobre sus razones de seguir al frente del equipo nacional.

El Departamental
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