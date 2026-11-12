Lionel Scaloni renovó su contrato con la selección argentina y brindó una conferencia de prensa antes de los amistosos contra Uruguay y Costa Rica

Luego, el oriundo de Pujato contestó las preguntas de los periodistas y abordó diferentes temas, que fueron desde sus sensaciones personales en la decisión de renovar su vínculo con la Selección, la ausencia de Lionel Messi y la apuesta por los nuevos futbolistas a la situación de dos históricos como Rodrigo De Paul y Leandro Paredes.

“Nunca dije que no iba a continuar, pero el tiempo cura un montón de cosas. El palo de no haber ganado la final es duro, te obliga a ver lo que viene y a recargar las pilas. Nos pusimos a ver jugadores y eso fue una buena señal. Hay material y se puede seguir compitiendo. Nunca cerré la puerta en el momento difícil, pero era justo que me tome ese tiempo y ser sincero. Esa sinceridad, tanto mía como el cuerpo técnico, hizo que esté acá”, explicó Scaloni sobre sus razones de seguir al frente del equipo nacional.