El IPC interanual es del 33,1% La inflación de octubre fue del 2,2% según el INDEC El rubro que más aumentó fue Vivienda, seguido de cerca por Recreación y Cultura. También se actualizaron las canastas de pobreza e indigencia.

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 12 de noviembre de 2026

El rubro que más aumentó fue Vivienda, con una suba del 4,2%, seguido por Recreación y Cultura con 3,3% de aumento. Por el contrario, los segmentos con los menores incrementos fueron Educación con 1,3% y Bebidas Alcohólicas y Tabaco con 0,8%.

IPC octubre, rubro por rubro captura

En líneas generales, después de muy malos datos del verano pasado y los primeros meses del año, la variación de los precios se fue desacelerando desde abril, aunque desde julio se vienen intercalando meses de aceleración con otros de ralentización en el ritmo del IPC.

Enero: 2,9%.

Febrero: 2,9%.

Marzo: 3,4%.

Abril: 2,6%.

Mayo: 2,1%.

Junio: 1,9%.

Julio: 2,1%.

Agosto: 1,7%.

Septiembre: 1,9%.

Pobreza e indigencia

Además de la inflación, el INDEC dio a conocer los datos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) del décimo mes del año, que indican el umbral mínimo de la indigencia y la pobreza, respectivamente.

Según el organismo, una familia de cuatro personas necesitó $1.690.000 para no ser pobre en octubre de 2026: 3,5% más que el mes previo y 39,2% por ciento más que hace 12 meses.

La estimación de las consultoras

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central sobre la base de las estimaciones privadas, había previsto una inflación del 1,8%, con una inflación interanual del 30,4% a fin de año.

La Fundación Libertad y Progreso había estimado una inflación también de 1,8% para octubre, con una inflación acumulada en el año de 25,9% y una variación interanual de 32,7%.

Equilibra, por su parte, calculó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 1,8% en el décimo mes del año, lo que implica un descenso de 0,1 puntos porcentuales respecto de septiembre, y proyectó una leve baja de la inflación núcleo al 1,6% (-0,1 puntos). También previó un avance de la inflación subyacente al 1,9%.

Según Equilibra, “los precios estacionales liderarían por segundo mes consecutivo (+2,7%) impulsados por verduras (5,4%)”, mientras que “los regulados subieron 1,8%, con transporte público (+3,3%) por encima del resto”.

La medición de C&T Asesores Económicos, en tanto, había estimado un IPC del 1,9%, “influido por los productos estacionales, que subieron muy por encima del promedio”. La inflación núcleo, de esta manera, se redujo levemente al 1,8%.

En el caso de Analytica, calculó una inflación nacional de 2% en octubre, una leve aceleración respecto al 1,9% registrado en septiembre. La principal presión sobre el índice, según los cálculos de Analytica, llegó del rubro alimentos y bebidas.

Solamente EcoGo proyectó un avance mayor en los precios minoristas, siendo del 2,1% para el décimo mes. Al explicar el dato, indicó que “la aceleración del índice general respondió al comportamiento de los rubros regulados (3,1%) y estacionales (3,7%)”.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que suele tomarse como anticipo del dato nacional, subió al 1,9% en octubre, acelerándose levemente respecto de septiembre (1,8%) y sumando el segundo mes consecutivo en ascenso.