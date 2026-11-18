Alrededor de las 12:00 horas de hoy, personal de la Comisaría 12• intervino en una colisión por alcance entre tres camiones sobre la Ruta Nacional N° 34, en un sector con trabajos de bacheo. Dos transportes, un Scania conducido por un hombre de 49 años oriundo de Campana (Bs. As.) y un Iveco guiado por un hombre de 42 años de Moisés Ville, detuvieron su marcha y fueron embestidos desde atrás por un tercer camión Iveco, al mando de un hombre de 31 años oriundo de Caseros (Entre Ríos).

A raíz del impacto, el conductor de 31 años quedó atrapado en la cabina, siendo rescatado por Bomberos de la ciudad de Sunchales y derivado al hospital de Rafaela con lesiones de carácter graves, mientras que los otros dos choferes resultaron ilesos. En el lugar trabajaron efectivos de Palacios, Las Palmeras y Moisés Ville, PDI, ambulancias locales y de Sunchales, Guardia Provincial y Gendarmería Nacional, manteniéndose el corte de media calzada.