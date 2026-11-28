El próximo 2 de diciembre finaliza el período de transición de tres años dispuesto por la mencionada resolución. A partir de esa fecha, todos los alimentos y bebidas libres de gluten que se elaboren en el país deberán llevar obligatoriamente el nuevo símbolo oficial. Para llevar claridad sobre esta medida, conversamos con el ingeniero Pomies.

- Ingeniero: ¿qué diferencia hay entre Sin TACC y Sin Gluten?

Los términos Sin TACC y Sin Gluten prácticamente quieren decir lo mismo: que el alimento no tiene gluten, la proteína que deben evitar las personas celíacas y aquellas que tienen algún otro tipo de trastorno con el gluten. Esta proteína vegetal se encuentra en el Trigo, la Avena, la Cebada y el Centeno, por lo que, si el alimento no tiene TACC, está libre de gluten.

La sutil diferencia radica en la especificidad de los términos y su uso regional. La certificación “Sin T.A.C.C.” se usa principalmente en Argentina y la etiqueta “Libre de gluten” o “Sin gluten” es más usada a nivel internacional.

En algunos países, como Paraguay, se consideran libres de gluten los productos que garantizan un contenido inferior a 20 ppm (partes por millón), mientras que en Argentina la certificación asegura que los alimentos aptos para celíacos contengan menos de 10 ppm.

Si bien en Argentina el Código Alimentario prohibía expresamente denominar libre de gluten a cualquier producto que contuviera trigo, avena, cebada o centeno en su composición, su reciente modificación lo alineó con los estándares internacionales.

- Ingeniero, en términos concretos, ¿en qué consiste este cambio en los rótulos que los consumidores ya ven en las góndolas?



El cambio consiste en el reemplazo del histórico logotipo o logo que decía "Sin TACC" por un nuevo símbolo oficial que lleva la leyenda "SIN GLUTEN". Visualmente mantiene las tres espigas tachadas dentro de un círculo, pero actualiza su texto para alinearse con los estándares internacionales y con los avances tecnológicos actuales de la industria alimentaria.

¿Por qué se decidió dejar atrás la sigla "Sin TACC" si estaba tan instalada en la sociedad argentina?

Porque la tecnología alimentaria evolucionó. Antes, un alimento apto solo podía elaborarse con ingredientes que naturalmente no contuvieran trigo, avena, cebada o centeno. Hoy existen procesos tecnológicos seguros que permiten eliminar las proteínas del gluten de materias primas que originalmente sí lo tenían, como ocurre, por ejemplo, con algunas cervezas a base de cebada tratadas con enzimas. La denominación "Sin Gluten" abarca tanto a los alimentos naturalmente libres de estos cereales como a los que fueron procesados para removerlo. Además, como opinión personal, no todos tienen por qué saber qué significan las siglas TACC; en cambio, «Sin gluten» es más fácil de interpretar.

Para la tranquilidad de la comunidad celíaca, ¿se modifican los niveles de seguridad o los controles sanitarios con este nuevo logo?



No, en absoluto. El estándar de seguridad alimentaria sigue siendo exactamente el mismo y es muy estricto. Para que un producto lleve el sello "SIN GLUTEN" debe demostrar mediante análisis de laboratorios autorizados que contiene menos de 10 miligramos de gluten por kilogramo de alimento(10 ppm). Tampoco cambian las exigencias de las buenas prácticas de manufactura para evitar la contaminación cruzada.

¿Qué sucede con los productos que todavía tienen el logo "Sin TACC" en los comercios o en los hogares? ¿Son seguros para consumir?



Son totalmente seguros. Durante estos tres años de adecuación convivieron ambos logos de manera válida. El 2 de diciembre vence el plazo para que las empresas adapten sus nuevos envases y rótulos, pero los lotes fabricados con anterioridad que aún circulen en góndola o estén en las casas siguen siendo aptos y cuentan con el respaldo sanitario correspondiente. De todas formas, ante cualquier duda, se recomienda verificar el producto en el Listado Integrado de Alimentos Libres de Gluten de la ANMAT, así como en el Buscador de Alimentos libres de gluten de ASSAl.

¿Cómo impacta esta fecha límite en los elaboradores y comercios locales?



Desde el 3 de diciembre, las empresas elaboradoras ya no pueden producir nuevos lotes utilizando el rótulo antiguo; deben tener sus etiquetas actualizadas conforme a la normativa vigente. Desde los organismos de control acompañamos este proceso de adecuación para asegurar que la transición se cumpla correctamente y que el consumidor tenga información clara, confiable y transparente al momento de hacer sus compras.

¿Habrá una nueva prórroga para la aplicación de la Resolución Conjunta 32/2023?

Hasta la fecha, no se ha anunciado ni publicado ninguna nueva prórroga oficial para la aplicación de la Resolución Conjunta 32/2023, por lo que el plazo límite de adecuación vence el 2 de diciembre de 2026.

¿Hay algún aspecto adicional desde su visión profesional que crea necesario destacar para cerrar esta entrevista?

Desde mi experiencia tanto en el control sanitario como en la dirección técnica dentro de la industria elaboradora, destaco que este cambio normativo demuestra que la producción de alimentos libres de gluten en Argentina alcanzó un alto nivel de madurez tecnológica y compromiso con la calidad. Sin embargo, una de herramientas más útiles para cuidar la salud sigue siendo la información confiable. Por eso, invito a todos los vecinos - ya sean consumidores, familiares de personas con celiaquía, comerciantes o emprendedores gastronómicos - a que se acerquen y utilicen la oficina local de la ASSAl como un espacio de consulta permanente. Entre nuestras actividades está la de acompañar, despejar dudas sobre rótulos, manipulación segura de los alimentos, etc. y garantizar que cada alimento que llega a la mesa de la comunidad sea totalmente seguro.

Agradecemos especialmente la predisposición y claridad del ingeniero químico Ricardo Pomies, cuyo aporte técnico desde la sede local de la ASSAl resulta fundamental para acercar información precisa a nuestros vecinos y brindar tranquilidad a toda la comunidad celíaca de la región que consume este tipo de productos.