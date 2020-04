Reabrieron los bancos y lo hicieron exclusivamente para el pago de jubilaciones, pensiones y planes sociales. El BCRA decidió dar lugar a la apertura de las entidades financieras para atender la demanda de aquellas personas que, por no contar con su tarjeta de débito para usar la red de cajeros automáticos, no podían cobrar sus jubilaciones, pensiones o planes y programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El Gerente del Banco Nación de la ciudad de San Cristóbal indicó que “estamos atendiendo a las prestaciones que tenemos que abonar, aparentemente seguiremos de la misma manera. Los pagos que se realizan son todos aquellos que no cuentan con tarjetas o que tienen algún inconveniente con las tarjetas nuevas. Hay algunas asignaciones que se pagan únicamente por caja, por ejemplo, el Fondo Desempleo, entre otras”.

Por otra parte, adelantó que “Para clientes, el que quiera abonar sus cheques nosotros recibimos los pagos, vamos recibiendo los depósitos. A las empresas que abonan sus salarios mediante cajero, los estamos atendiendo, estamos acreditando haberes, ayer, antes de ayer, hoy. Desde que empezó la cuarentena, tesorero, contador y gerente, estamos aquí cumpliendo horario y haciendo mantención del cajero automático. Todas las inquietudes que tengan, estamos aquí”.

Finalmente, el gerente se refirió a la falta de acatamiento de la gente a la hora de respetar el distanciamiento social. “Nosotros debemos ocuparnos del personal que está dentro del banco, afuera no. Las distancias no se respetan, les pedimos a los que ya cobran que se dirijan a sus domicilios no que se queden a charlar con alguien en la fila. Los plazos fijos se siguen renovando, ayer sacamos cuatro líneas de crédito, lo más ventajoso es que consulten”