El enojo de Juan Grabois con el Gobierno: “Un hdp compró fideos al triple de lo que valen”

El Ministerio de Desarrollo Social fue autorizado a realizar compras masivas de alimentos para abastecer a los sectores más necesitados en el marco de la emergencia sanitaria por la epidemia de coronavirus. Pero según la información de esas compras, que fueron publicadas este lunes en varias resoluciones en el Boletín Oficial, el precio que se detalló por los productos fue hasta 51% más alto que el que pagan los consumidores por primeras marcas en grandes cadenas de supermercados.

Por ejemplo, se adjudicó la compra de paquetes de fideos semolados de 500 gramos cada uno marca Doña Luisa o Sua Pasta a la empresa Copacabana por un precio unitario de $85,76. Es un 51,25% más que en las principales cadenas, donde el envase de 500 gramos de espagueti Lucchetti cuesta $56,70. El ministro Daniel Arroyo defendió la operación y planteó que en realidad hubo un error de redacción y los valores que figuran en la redacción son por kilo y no por paquete.

En la misma norma, se autorizó la adquisición de otros productos como azúcar y aceite, también con precios más altos que el promedio del mercado. En este caso, desde Desarrollo Social argumentaron que la diferencia se explica en virtud de la urgencia que ameritaba la operación para dar respuestas a las necesidades alimenticias de los sectores más complicados por los efectos económicos de la cuarentena total.

Sin embargo, las explicaciones oficiales no parecen haber convencido al dirigente social Juan Grabois, quien en redes sociales planteó su malestar.



“Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Algún hdp compró fideos al triple de lo que valen y de peor calidad”, aseguró.

El militante de la CTEP y allegado al papa Francisco contó que suelen comprar a $28 el paquete de fideos por el que el Gobierno pretende erogar 84 pesos. “Es una estafa a los pobres y confío en que Alberto Fernández va a ponerle los puntos al responsable”, subrayó.