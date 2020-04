Bomberos Voluntarios denunció a quienes sacan tajada usando su nombre 

La Comisión Directiva De La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Cristóbal, pone de manifiesto a toda la población y mas precisamente a los dueños o encargados de los comercios adheridos a la campaña lanzada por distintos medios masivos de comunicación y en particular por éste, con fecha 29/03 #SUMATEASUMAR , actividad que requiere de la SOLIDARIDAD de la gente en la donación de ALIMENTOS NO PERECEDEROS Y/O ARTÍCULOS DE LIMPIEZA en distintos comercios de la ciudad, dónde los mismos iban y van a seguir siendo retirados por personal de CUERPO ACTIVO debidamente uniformados, acreditados mediante su placa que identifica ser miembro de tal institución, y aun más, con vehículos oficiales ya conocidos.

Creemos conveniente alertar a nuestros colaboradores que de manera solidaria se sumaron a tal noble acto, de que en éstos días pasados hubo "GENTE" de diferentes organizaciones barriales, NO ADHERIDA A NUESTRA CAMPAÑA, que se tomaron la atribución de ir a retirar los alimentos donados, depositados en los comercios, para poder sobrellevar su propósito adelante usando así nuestra cruzada y manifestando su beneficencia en distintas redes sociales.

Seamos solidarios con nosotros mismos!!!

#QUEDATEENCASA