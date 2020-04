Histórica caída del comercio minorista del 48,7% en el marzo de cuarentena

En un escueto informe que no entra en detalles, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) notificó que en su habitual relevamiento mensual se registró una caída del 48,7% en las ventas minoristas, a nivel nacional, en la comparación marzo de 2020 contra marzo de 2019. «Fue un mes atípico, con 19 días de actividad», comienza el reporte.

La entidad estima que las pérdidas del sector por cada día de cuarentena alcanzan los $10.360 millones. Relevaron también el estado financiero de los comercios: sólo el 24% de los negocios pudo cubrir la totalidad de sus cheques, mientras que el 62% pudo pagar la mitad o menos (44%, ninguno). El 74% de las pymes comerciales cree que una vez finalizada la cuarentena tardarán más de cinco meses en volver a la normalidad.

«En cuanto a las líneas de ayudas y crédito anunciadas, no terminan siendo un gran aliciente para los comercios pymes», dicen desde Came. Las líneas al 24% de interés, «el 71% no las solicitó, en buena medida porque no creen que las consigan o les parecen costosas. Y en cambio solo el 3% las obtuvo y sin inconvenientes». «Más expectativas hay en las ayudas para pagar salarios: el 45% de las pymes consultadas planea solicitarlas», señalan.

Fuente: Pausa