Fabricación de protectores faciales con impresoras 3D

La escuela Nº 474 Tambor de Tacuarí está colaborando con las personas que están trabajando durante la cuarentena, elaborando y entregando máscaras fáciles para protegerse y prevenir el contagio de coronavirus.

Estas máscaras se realizan con impresoras 3D y como el establecimiento educativo permanece cerrado, los profesores se llevaron las máquinas a sus hogares para trabajar desde allí.

Hasta el día de hoy ya se hicieron 153 máscaras protectoras y se entregaron a personas de la ciudad de San Cristóbal y de localidades vecinas que se dedican especialmente a la atención al público o están ligadas a la salud. Instituciones como Bomberos Voluntarios o Centros de Atención Primaria de la Salud han recibido los protectores faciales y agradecieron por este valioso gesto.

“Esto surgió apenas empezó la cuarentena, tomamos contacto con otras escuelas del departamento y nos unimos a grupos de gente que estaba con inquietudes de hacer cosas que resulten útiles y, después, hacer un estudio pertinente de lo que más convenía y llegamos a la conclusión de que lo mas útil eran las máscaras faciales que sirven de protección y además no conllevan ningún riesgo a la salud de la gente”, indicó Sergio Bustos, director de la escuela.

Con la decisión tomada, los profesores se pusieron manos a la obra y comenzaron a trabajar para elaborar las máscaras y luego entregarlas gratuitamente.

Durante el año, junto con los alumnos trabajan en distintos proyectos y ahora aportando su granito de arena y solidarizándose con los demás, algo fundamental en el momento que se está atravesando.

“Nos pusimos a trabajar en eso y a entregar gratuitamente a quien lo necesite, principalmente a quienes están en el rubro de salud, cualquiera sea su profesión y a proveedores como farmacias y dentistas. Quienes solicitaron se llevaron sus máscaras y también muchos comercios de San Cristóbal que por su actividad presentan un tipo de riesgo de contagio”, explicó el director.

Esta semana, la escuela recibió un aporte económico por parte del senador departamental para poder fabricar más y poder dárselas a las personas que las solicitaron porque las necesitan.

“Lo empezamos antes de que se dicte el aislamiento total cuando no iban los alumnos a la escuela, pero todavía estábamos concurriendo los docentes, entonces para después no romper la cuarentena lo que hicimos fue llevarnos impresoras a nuestras casas, tiene dos el profe Lisandro Villarreal y yo tengo dos, una es de la escuela Nº 40 que nos facilitó. De esta manera, no rompemos la cuarentena y podemos colaborar sin molestar, es decir, sin ser nosotros un riesgo para la población”.

Si bien no se estableció un número determinado de máscaras a elaborar, ya se entregaron más de cien y continúan haciéndolas. Cada una tiene un proceso de dos horas y media aproximadamente y son cuatro las impresoras 3D que se utilizan.

“El punto en contra que tiene es cuánto tarda en producir cada máscara, porque no es una producción en serie. Además, está el mantenimiento de la impresora, las horas de descanso, son impresoras que de acuerdo al filamento tienen una emanación y hay que tenerlas en un lugar un poco alejado para que no afecte la salud propia”.

La verdad que es una muy buena acción solidaria la que están llevando a cabo, trabajando pensando en el prójimo y con el objetivo claro de la protección de las personas y devolviéndole algo a la comunidad que siempre colabora con la escuela.

Las máscaras se entregan sin ningún costo pero quienes deseen aportar elementos o lo que quieran será bien recibido por el personal de la institución. Además, se reciben donaciones de placas radiográficas que se reutilizan para elaborar las máscaras, como así también acetato transparente o filminas que se usaban para las presentaciones en proyectores. Estos materiales no son absorbentes sino que son impermeables y ningún virus o bacteria queda alojado, así que con una buena limpieza diaria sirven para reutilizarse.

“Nosotros le decimos a todo el que va a requerir máscaras y que nos quieren pagar que la entregamos de manera gratuita. Una vez que pase la pandemia y que todo se normalice, la donación que se quiera hacer para la cooperadora será bienvenida, por ejemplo elementos que se puedan utilizar en la escuela nos viene muy bien y evitamos el tema de ponerle un costo, vemos que en sitios de ventas hay abuso gigantes de precios y no queremos entrar en una comercialización, no es el objetivo”, expresó el director a este medio.