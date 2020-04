¿Cómo cuidar el cabello durante la cuarentena?

Durante la cuarentena, las peluquerías están cerradas y, sobre todo, las mujeres empiezan a notar algunos cambios porque ya pasó mucho tiempo de la última vez que fueron a un salón y, seguramente, todavía deberán esperar.

Lo bueno es que hay más tiempo libre y todas se pueden cuidar el pelo en casa, teniendo en cuenta los consejos que brindan los profesionales, para no arruinarlo y que después cueste mucho más volver a la normalidad.

No hay que desesperarse porque se pueden tomar ciertos hábitos y aprender trucos básicos para cuidarlo más y mejor.

El Departamental consultó a la peluquera Gisela Rolfo acerca de los diferentes tratamientos y ella nos brindó recomendaciones para cuidarse el pelo desde la comodidad del hogar.

Una de las bases fundamentales para cuidar el cabello es no lavarse seguido, durante la cuarentena se puede aprovechar para adoptar ese hábito básico y cada vez dura más tiempo limpio.

Los baños de crema o máscaras que tengan en casa o que se consigan en supermercados o farmacias también sirven y cuanto más espesas son es mejor. Lo importantes es de qué manera se colocan y Gise explicó los pasos a seguir:

- Lavado con doble shampoo, el primero saca la grasitud y el segundo limpia en profundidad. Siempre hay que lavar dos veces masajeando el cuero cabelludo, esto hace que dure más tiempo limpio.

- Secar el cabello con toalla para que quede húmedo sino no absorbe la crema.

- Colocar la máscara en medios y puntas, que no toque el cuero cabelludo porque puede producir caspa o grasitud.

- Dejar actuar mínimo veinte minutos, si es más tiempo no importa porque el cabello va a seguir absorbiendo mientras necesite.

- Por último, enjuagar con agua tibia. En media hora

En tan sólo media hora se puede hacer un buen baño de crema en casa.

Con respecto a teñirse el pelo, Gise aconsejó que “si se van a hacer color en casa, lo primero que deben hacer es preguntar en su peluquería qué color les recomiendan para no arruinar ni cambiar el que venían usando. Ante la duda, sólo retocar la raíz que creció, sin tocar el largo así no hacen macanas”.

En cuanto al corte o las ganas de un cambio de look, es necesario que sea hecho por un profesional, porque se pueden arrepentir si usan las tijeras y no hay vuelta atrás

“Si están con ganas de un cambio o corte, esperen a que puedan ir a la peluquería porque no son momentos propicios para las decisiones, menos con el cabello y mucho menos en casa”, remarcó la especialista.