Villa Trinidad con nuevas medidas de flexibilización

La provincia de Santa Fe flexibilizó la cuarentena en localidades hasta 5000 habitantes. Villa Trinidad, a partir de hoy, comienza a transitar la etapa de flexibilización. Regresa la atención al público, con negocios abiertos, pero respetando las medidas de seguridad e higiene.

Jose Luis Sanchez, Presidente Comunal de la localidad precisó que “estábamos esperando que cada quincena se flexibilice esta cuarentena, hay que tener más cuidados que antes porque estamos ingresando a una etapa de frio. Los locales comerciales, negocios minoristas van a poder abrir sus puertas y atender al público siempre con cuidado especial en la distancia social, barbijo, medidas de seguridad, el Centro Comercial presentará el protocolo de trabajo”.

Villa Trinidad podrá disfrutar de la liberación de algunas actividades, pero los controles se intensifican. “Liberamos algunas cosas, pero hemos intensificado los controles, significa que vamos a tener más gente en la calle así que vamos a acompañar con las medidas de seguridad.

Los controles de ingreso ya se intensificaron la semana pasada, con los comerciantes estaremos acompañando con la supervisión de las medidas de prevención” detalló Sánchez.

Rubros que pueden funcionar

Medicina y salud con atención programada en carácter preventivo y/o el seguimiento de enfermedades crónicas con sistema de turno previo y sujeto a los protocolos establecidos.

Médicos: todas las especialidades reconocidas por el Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe (odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, kinesiólogos, fisioterapeutas, terapista ocupacional, radiólogos, ópticos y veterinarias). Con modalidad no presencial mediante plataforma virtual excepto urgencias que requerirán consultas en los nosocomios pertinentes: psicólogos, psicopedagogos y nutricionistas.

Comercios: habilitados respetando el distanciamiento social

Construcción: trabajan como máximo 5 personas, albañiles, electricistas, plomeros. Deberán turnarse para que no haya más de cinco personas. Trabajaran 8 horas diarias entre los 8 y las 18 hs.

Delivery; rotiserías y heladerías abierto de 8 a 18 y hasta las 22 pueden hacer delivery

Actividad física: lunes, miércoles y viernes de 13.30 y 15.30. Deben respetar el distanciamiento social. Los niños hasta 14 años pueden hacer una actividad física acompañados por un adulto. No se permiten juegos en la plaza o espacios públicos.

Sin Flexibilización:

Centros de estéticas, gimnasios y peluquerías aún no están habilitadas para el funcionamiento.