Alberto Fernández: "Hay que ir levantando paulatinamente la cuarentena"

El presidente Alberto Fernández aseguró que "a todos nos preocupa la economía, pero más nos preocupa la salud de la gente" y agregó que el objetivo del gobierno es que los "argentinos pasemos esta pandemia tan dolorosa y paguemos con el menor dolor posible".

"Tenemos que ver como evolucionamos de acá al 10 de mayo", cuando termina la nueva etapa del aislamiento social por el coronavirus, dijo en una entrevista con el canal de cable TN, pero advirtió que "tenemos que tener conciencia como pueblo de lo que fuimos capaces de hacer".

"Es un logro social como país, no debemos dejarnos llevar por la ansiedad de algunos, es lo peor que nos puede pasar y tirar todo por la borda", añadió el mandatario, quien recordó que "en el último DNU recomendé que se autoricen las salidas y que cada uno vea en su lugar de qué modo".

Según Fernández, "el problema que tenemos es que no estamos manejando un gotero, decir 'sobre esta copa tiro tres gotas'; manejamos la llave de un oleoducto. Los que gobiernan lo entienden, lo saben y por eso son tan cuidadosos".

Ahora, para los que "escriben en Twitter, es facilísimo opinar. A veces se dicen cosas muy irresponsables y mucha gente de buena fe lee y cree, y no se da cuenta de que es una noticia falsa o una opinión irresponsable".

"No quiero que la urgencia contagie a muchos. Eso es lo que trato de evitar", amplió, pero anticipó que la idea es "paulatinamente ir levantando la cuarentena para que vuelva la normalidad".

Sobre el levantamiento o la flexibilidad del aislamiento dijo que "quiero ver cuando llegue el lunes (próximo) en qué punto estamos". El Presidente aseguró que "nos dimos un plan para ver cómo evoluciona esto, lograr que el contagio se duplique cada más de 25 días; la última medición estaba en 17 días".

El futuro de la economía

Fernández estimó que el Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina podría caer este año entre 5 y 6 puntos como consecuencia de la retracción económica por la pandemia del coronavirus y recordó que cuando llegaron al gobierno con Néstor Kirchner el PBI había caído más de 10 puntos. "De eso volvimos, y vamos a volver ahora, de lo que no se vuelve es de la muerte", sostuvo.

El Presidente remarcó además el "enorme esfuerzo" del Estado, "que no tiene precedentes", para llegar con ayuda a la mayor cantidad de gente, aunque aclaró que "la solución es que la economía vuelva a funcionar, que la gente trabaje y gane su ingreso".

También defendió la propuesta argentina para la deuda externa y dijo que su gobierno "no quiere" caer en default y por eso hizo una propuesta seria para buscar una salida de largo plazo. "Cuando yo era candidato, se me acercaban grupos de acreedores y todos me ofrecían que dejara de pagar cuatro años. Yo podría haberlas aceptado y pasarle el problema al que me siga", reveló entre sonrisas.

Consultado por si temía el default, aclaró que el país ya estaba en una virtual cesación de pagos desde que la administración de Mauricio Macri dispuso el "reperfilamiento" del endeudamiento.

Y frente a las reiteradas afirmaciones de que el gobierno no tiene un plan económico, el Presidente sostuvo que "tenemos un plan, lo que pasa es que no es el que le gusta a ellos", dijo en referencia a la oposición, a la que acusó de querer que "ajustemos, ajustemos, ajustemos".

"Ellos quieren una Argentina para pocos, pero tenemos un plan para que todos ganen. Tenemos el plan perfectamente pensado, pero tenemos detractores, que son los que generaron el default y los que se llevaron los dólares" al exterior, afirmó.