En las escuelas de la provincia de Santa Fe no evaluarán el primer trimestre

Las autoridades son conscientes de las dificultades para educar en medio de la cuarentena y de manera virtual. Por eso no evaluarán a los alumnos.

Las consecuencias generadas por la cuarentena por coronavirus son inevitables. Y así como repercuten de manera profunda en la economía, también inciden en un sistema educativo que, con las escuelas cerradas, no puede funcionar de las formas más adecuadas.



Frente a esta realidad, el Ministerio de Educación de Santa Fe anunció que los contenidos del primer trimestre de 2020 no serán evaluados. Esta medida corre para todos los niveles educativos. De todos modos, la ministra del área, Adriana Cantero, llevó tranquilidad y aseguró que los estudiantes no perderán el año.

Desde el Gobierno de la Nación se insiste en que las clases se reiniciarán normalmente recién después de las vacaciones invernales. Por lo tanto, la provincia de Santa Fe se acoge a esta decisión. Recién entonces comenzarán las clases presenciales, siempre y cuando el coronavirus continúe controlado en el país como viene sucediendo hasta ahora.

Las dificultades para educar a distancia quedaron expuestas. Por un lado, porque el sistema educativo en la Argentina no está pensado para que los contenidos se brinden de manera virtual.

A esto, se deben añadir los evidentes problemas de conectividad y las diversas circunstancias entre distintas escuelas y los alumnos.

Sin internet no se puede

Actualmente, tres de cada diez hogares santafesinos no tienen conexión a Internet y apenas el 18,9% tiene una buena conexión. Mientras las clases siguen suspendidas y el gobierno nacional no tiene previsto reiniciarlas hasta después de las vacaciones de julio, en la provincia de Santa Fe sólo el 28% de las escuelas públicas tiene conexión a Internet para uso pedagógico, que permita ver videos y contar con varios actores interactuando en tiempo real. Esto significa que más de la mitad de los alumnos santafesinos (383.954) no acceda a herramientas digitales en el aula.

Algunos de esto datos formaron parte del discurso del gobernador Omar Perotti en el acto de apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura santafesina: "Esta realidad nos duele y es insostenible en el siglo XXI. No podemos permitir que nuestras chicas y chicos suspendan su aprendizaje. El futuro será conectado, pero sólo 205.000 hogares santafesinos de casi 1.100.000 de la provincia tienen Internet de buena calidad y 334.000 no tienes acceso a Internet fija", remarcó.

El secretario de Tecnología para Gestión de Santa Fe, Sergio Bleynat, advirtió que sólo el 50% de los chicos menores de 18 años de la provincia tiene Internet fija en su casa y que en 78 localidades -abarcan a 76.500 santafesinos- este servicio no existe. Frente a esta realidad, aunque se brinde la mejor conectividad a todas las escuelas públicas de la provincia, no sería posible educar a distancia porque los alumnos carecen del servicio. Si bien acceden a Internet a través de la telefonía móvil, deberían pagar datos porque no cuentan con wifi en sus casas.

