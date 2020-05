Festram reclamó la urgente convocatoria a paritarias

Vencida la fecha de pago de salarios, la incertidumbre está generando una tensión social que atenta contra la voluntad y solidaridad de los trabajadores y trabajadoras que en el frente de batalla de cada territorio resultan esenciales para combatir el COVID 19 y la epidemia del Dengue.

Coronda, Granadero Baigorria, Gálvez, San Justo, F. L. Beltrán, Funes, Ceres, San Guillermo, Roldán, Santo Tomé, Capitán Bermúdez, Helvecia, San Javier y un número cercano a las 35 comunas de toda la provincia no han pagado salarios. Asimismo, de forma ilegal y unilateral los Municipios de San Cristóbal, Firmat, Avellaneda y Esperanza procedieron a reducir el salario de sus trabajadores eliminando suplementos establecidos por la ley o directamente modificando el horario de trabajo. Está claro que resulta intolerable el descuento de salarios y prácticas de violencia laboral como las ocurridas en Municipios como San Carlos Centro y Las Rosas.

Por otra parte, solo tres municipios y un pequeño número de comunas cumplieron con el reclamo de pagar el bono de $3000, adhiriendo al Decreto Provincial que lo dispuso para sus agentes y cuyos fondos fueron girados como parte de la lucha contra la pandemia.

En este contexto, se agregaron nuevos roles a los Municipios y Comunas, entre ellos el control de los protocolos de seguridad laboral y el control de precios. En nota dirigida al Gobernador de la Provincia, FESTRAM asegura: “Es preciso garantizar que las nuevas responsabilidades transferidas a los Municipios y Comunas (que se efectúan a través del trabajo de sus empleados), sean acompañadas con recursos económicos correspondientes, protocolos unificados y capacitación para ejecutar estas nuevas funciones. De lo contrario se transforma en un método de ajuste encubierto o en su defecto la ineficaz, e incluso inexistente, obtención de los resultados anunciados”

“De esta situación no se sale, con decisiones unilaterales. Desde el Presidente de la Nación, hasta los más prestigiosos organismos internacionales han puesto en valor la institucionalización del Diálogo Social, y es justamente en la Emergencia, cuando se requiere que los sectores involucrados no actúen desarticulados o de modo voluntarista e improvisado. Es necesario adoptar decisiones por consenso, que nos permitan no solo superar el trance de la pandemia, sino imaginar en términos colectivos la salida de esta crisis, que será de la más significativa que atravesó nuestro planeta.” Destacó el Secretario General del gremio provincial, Claudio Leoni.

FESTRAM, también está reclamando la convocatoria a paritaria, para conformar una comisión con los representantes de los Intendentes y Jefes Comunales que pueda tener una certeza en la distribución de los recursos que son aproximadamente 15 millones, establecidos en las diferentes leyes de coparticipación, asistencia financiera y COVID 19 y Aportes del Tesoro Nacional.

Por último advertimos a las Autoridades Provinciales y Municipales -que pretenden otorgar a la paritaria exclusivamente el rol de discutir la política salarial- que por ley y por derecho constitucional es un instrumento jurídico calificado por la Corte Suprema de Justicia como una de las grandes conquistas de la evolución jurídica en los países civilizados, y órgano de inestimable valor para la paz social. Y es, precisamente, que a través de este mecanismo paritario pretendemos contribuir con responsabilidad a la lucha contra la pandemia, evitando la situación de deterioro del salario y de las condiciones de trabajo, justamente como garantía de paz social.