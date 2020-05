Cuarentena hasta el 24 de mayo: “Nos dicen que tenemos que parecernos a Suecia, si nos pareceríamos hubiésemos tenido 13900 muertos”

El presidente, Alberto Fernández, anunció que los grandes aglomerados del país, a excepción del Amba, pasaron a la fase 4 de la cuarentena. De esa manera, el Gran Santa Fe y el Gran Rosario lograron pasar de fase y ahora la habilitación de las actividades en esos dos aglomerados pasará a depender del gobierno de la provincia y no de la Nación.

“Con este decreto estamos normando los protocolos para que puedan empezar a funcionar las actividades. Los gobernadores van a tener que ver que se cumplan”, dijo Fernández quien valoró el esfuerzo de los argentinos que permitió llevar de 3.3 días la duplicación de contagios en el inicio de la pandemia a los 25.1 días en la actualidad.

“Las industrias que quieran reabrir deberán ocuparse del traslado de sus trabajadores, que no podrán usar el transporte público. Los grandes aglomerados del país ya no dependen del gobierno nacional. Vamos a ser muy rigurosos en ver cómo evoluciona esto y por eso es muy importante la conducta ciudadana. Si retrocedemos, volveremos para atrás. Si uno mantiene la distancia, se cuida con un barbijo, si mantiene la higiene de sus manos y no se toca la cara, será más difícil que nos contagiemos”, advirtió.

Fernández dijo que antes de tomar estas decisiones consultó a expertos epidemiólogos. Si bien el promedio del total del país duplica los contagios cada 25.1 días, Fernández advirtió que el Amba –ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires– no lo consigue y duplica los casos cada 18.8 días, aunque aclaró que eso no tiene que ver con el esfuerzo de los gobernadores, sino con la composición demográfica de esa región y con que la mayor parte de los viajeros que volvieron al país eran de esas zonas.

“Estamos logrando los objetivos, pero no ganamos la batalla”, remarcó el Presidente e indicó que el 86,2% de los casos se concentran en el Amba y que por ese motivo esa es la única región que seguirá en la fase 3 de la cuarentena.

Por otra parte, indicó que la Argentina sigue el mismo proceso que el gobierno esperaba que ocurran. “Los contagios se han ralentizado un poco más y la cantidad de fallecimientos está dentro de los márgenes que esperábamos”, dijo y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas del Covid.

“Tenemos un enorme orgullo por el comportamiento de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Si uno mira cómo evoluciona Argentina respecto al resto del continente veremos que tenemos una situación bastante controlada”, sostuvo Fernández.

“Podemos mostrar el éxito del control de la pandemia”, aclaró el Presidente porque dijo que nadie sabe cómo va a terminar esta pandemia y agregó: “Hasta acá lo hemos hechos bien y esto es un logro de todos y de todas. No hay que perder de vista, como dice el doctor (Pedro) Cahn, este es un virus que nosotros salimos a buscar”.

En cuanto a la mortalidad por habitantes, Argentina tiene seis fallecimientos cada un millón de habitantes. “La Argentina tiene el 0.3% de los casos de América. Logramos que la duplicación de los contagios haya aumentado a 25 días. Logramos fortalecer el sistema de salud y con eso ganamos tiempo como sociedad para prepararnos mejor”, indicó.

Luego el presidente se refirió a la marcha de la economía y dijo que sabe del “padecimiento de los que no la están pasando bien porque tienen el negocio cerrado, porque no pueden trabajar” y que conoce el problema que la cuarentena genera para el desarrollo económico”. En ese sentido resaltó las medidas económica como el Ingreso Familiar por Emergencia o el programa de asistencia para empresas a través del cual el gobierno paga parte del salario de los trabajadores de las firmas afectadas por la pandemia. El mandatario aseguró que esa asistencia llegó a 225.000 empresas y a 2.100.000 trabajadores.

“Pero lo que más nos preocupa es preservar la vida de nuestra gente”, insistió y aclaró: “En estos días muchos pusieron ejemplos de países que no hicieron la cuarentena y me detuve en el caso sueco y lo comparé con Noruega que hizo una cuarentena estricta. Suecia tiene 14 veces más fallecimientos que Noruega. Suecia tiene el doble de habitantes, pero en muertos por cada 100.000 habitantes Noruega tiene 4 y Suecia 31”.

“Cuando me dicen que siga el ejemplo de Suecia, lo que veo es que con 10 millones de habitantes tienen 3.175 muertos por el virus. Si hubiésemos seguido ese ejemplo, hoy tendríamos más de 13.900 muertos en la Argentina y tenemos 293. Si se abre la economía sin tener en cuenta la salud de la gente, puede pasar lo que pasó en Suecia”, afirmó.