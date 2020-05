Día Internacional de la Enfermera

Belkys Usprung es oriunda de Aguará Grande, gran parte de su adolescencia transcurrió en Santa Fe y regresó a la ciudad de San Cristóbal para estudiar Auxiliar de Enfermería en la Cruz Roja. Trabajo en varios lugares de la ciudad de San Cristóbal, particular, en el CADE, en el Centro Asistencial de Barrio Dho y fue elegida como una de las mujeres destacadas para el Plaquetario Ángela Peralta Pino.

“Trabajé en el Hospital Iturraspe durante un año, mi madre se enfermó, tuve que renunciar a mi trabajo en el sector lavandería y luego me vine a San Cristóbal a estudiar un año como Auxiliar de Enfermería. Después de recibida comencé a trabajar a domicilio y luego en el Servicio de Enfermería CADE. Don Bertona me buscó para trabajar y me quedé 13 años, luego me llamaron del hospital para hacer reemplazos, eso fue en el año 1999, estuve tres años contratada y luego pasé a planta a permanente” detalló raídamente Belkys.

Muchos sancristobalenses reconocen la entrega de Belkys, su afecto y dedicación. “Voy a cumplir 62 años, ya me tendría que haber jubilado, tengo muchos años de ANSES y si me jubilo será con la mínima, tengo que tener más de 19 años en el hospital así que me faltan algunos. Esta profesión me gusta, continúo haciendo domicilio, curaciones, siempre me gusto. Recuerdo que cuando mi hermana me decía que estudie enfermería, estaba en duda, no me animaba y el día que empecé a estudiar todo fue diferente. En la época que yo estudie no era necesario contar con el secundario, por consejo del Dr. López empecé a cursar los cinco años de secundaria e hice los tres años de enfermería profesional, ahora ya soy profesional. Me había anotado para seguir la Licenciatura, pero en varios lugares no se abrió” recordó Belkys.

Finalmente, Belkys reconoce que esta es una profesión donde la vocación es el máximo pilar y recomienda a todos aquellos que quieran comenzar con esta actividad que lo hagan solo si realmente les gusta “Que si les gusta que estudien que sean profesionales, que lo hagan con amor al ser humano, que sean dedicadas al prójimo. Siempre me gusto, cuando empecé a estudiar me cambió la vida”.