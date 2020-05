“Homenaje tumbero” en Rosario

Hasta fines de febrero, en Santa Fe se registraban 45 homicidios desde el inicio de 2020, siendo Rosario el epicentro de la descomunal ola de inseguridad en la provincia que, desde hace años, es azotada por negocio del narcotráfico. El avance de la pandemia de coronavirus en Argentina la quitó del centro de la escena, pero los homicidios siguieron ocurriendo a pesar de las medidas de confinamiento que se aplicaron desde el 20 de marzo. En ese contexto, este miércoles un joven fue asesinado de un tiro en la cabeza y sus amigos lo despidieron con un “homenaje tumbero”, que implicó muchos disparos al aire.

Hernán Ignacio G., alias “Tiki”, de 20 años, murió ayer tras recibir un balazo en la cabeza. Debido a las medidas de prevención y de distanciamiento social para evitar contagios de COVID-19, solo sus familiares más cercanos concurrieron al velatorio, que se llevó a cabo frente a la comisaría 10ª del Barrio Sarmiento.

Obviamente, los amigos de Tiki no pudieron asistir. No obstante, sin lágrimas de tristeza ni flores, decidieron despedirlo a su manera: cortando una calle, con gritos y disparos al aire. Las imágenes fueron grabadas por uno de los que asistió al “homenaje tumbero”.

Según informó La Capital, el violento episodio ocurrió en la intersección de las calles Gallardo y Calvo, del Barrio Sarmiento, en la zona norte de Rosario. De acuerdo a lo que se aprecia en el video que se viralizó a través de las redes sociales, un grupo de al menos 10 jóvenes -la mayoría con armas en mano- tomó la vía pública y al grito de “vamos Tiki”, despidieron a su amigo con una serie de disparos al aire.



En las imágenes se ve que los que efectúan los tiros se encuentran con la cara tapada por tapabocas, aunque no se sabe con exactitud si se trató de una medida de prevención frente al coronavirus o para evitar ser identificados, a sabiendas de que estaban siendo grabados.

Los vecinos de la zona hicieron la denuncia a la Policía. Sin embargo, para cuando los móviles llegaron al lugar el grupo de jóvenes se había dispersado.

