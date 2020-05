El gobierno reunirá a intendentes y representantes de FESTRAM

El Secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, Psic. José Freyre se reunió hoy personalmente con Antonio Ratner, Jesús Monzón y Mauricio Herzog, integrantes del Consejo Directivo de FESTRAM, para evaluar la solicitud efectuada por la entidad sindical, a los fines de retomar las reuniones de la Comisión Paritaria.

En la oportunidad, confirmó que el Gobierno de la Provincia y desde esa Secretaría convocará en el transcurso de la próxima semana a una reunión con los representantes paritarios de FESTRAM y de los Municipios y Comunas.

La Federación, a través de su Secretario General Claudio Leoni, había solicitado por nota al Sr. Gobernador de la Provincia, CPN Omar Perotti, que garantice la convocatoria a una “Urgente Reunión de Paritaria” e insistió en conformar ese ámbito para el tratamiento de los temas que afectan a la salud, las condiciones de trabajo, el pago de salarios en tiempo y forma de los trabajadores y trabajadoras de Municipios y Comunas de toda la Provincia, en el marco de la pandemia del COVID -19.

“De esta situación no se sale con decisiones unilaterales. Desde el Presidente de la Nación, hasta los más prestigiosos organismos internacionales han puesto en valor la institucionalización del Diálogo Social, y es justamente en la Emergencia, cuando se requiere que los sectores involucrados no actúen desarticulados o de modo voluntarista e improvisado. Es necesario adoptar decisiones por consenso, que nos permitan no sólo superar el trance de la pandemia, sino imaginar en términos colectivos la salida de esta crisis, que será de las más significativas que atravesó nuestro planeta” manifestó FESTRAM en esa nota.



Los temas propuestos para las negociaciones paritarias son:

1.- Impedir las reducciones salariales que se promueven en algunas Municipalidades a los trabajadores que no cumplen sus tareas por estar alcanzados por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Cuarentena).

2.- Acordar la aplicación de Protocolos de Salud y Condiciones de Seguridad Laboral, en todas las jurisdicciones, a los fines de que no queden al arbitrio de cada Municipalidad o Comuna. Igualmente, acordar aquellas actividades que están incluidas en la emergencia pandémica y las que se pueden liberar de la cuarentena.

Asimismo, exigir la activa participación de las ART en la prevención de la salud y accidentes laborales y urgente funcionamiento de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad Laboral para la aplicación de los Protocolos.

3.- Reclamar el pago del suplemento de $3000., ya acordado en varios municipios, dispuesto por el Decreto Provincial 302/20, a todos los trabajadores y trabajadoras afectadas a las funciones de lucha contra el COVID-19 y el Dengue.

4.- Propuesta para la creación de la Comisión de Seguimiento de las Finanzas de Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe. Ante la caída de los recursos propios y coparticipables, y consecuentemente el importante número de Municipios y Comunas que tienen dificultades para pagar los sueldos en tiempo y forma, es necesario generar certeza en la aplicación de los instrumentos de asistencia financiera y alivio crediticio, establecidos en la Ley de Emergencia Pública (Saldos de deudas de Obras Menores, Financiamiento Educativo, Régimen de Asistencia Financiera, Acceso al Crédito Público) y Ley COVID-19.

Luego de que los representantes expongan nuevamente lo peticionado la situación, el Secretario de Fortalecimiento Institucional José Freyre -en un todo de acuerdo al análisis de los puntos mencionados por FESTRAM- se comprometió a convocar a los Intendentes para la próxima semana y allí dar tratamiento a estos ejes tan importantes en el actual contexto de la Pandemia.